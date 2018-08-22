На пересечении проспекта Туран и улицы Улы Дала были допущены ошибки при проектировании, что и вызвало подтопления. Об этом в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил заместитель акима столицы Косман Айтмухаметов, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"На пересечении проспекта Туран и улицы Улы Дала были допущены ошибки при проектировании. Неправильно была рассчитана площадь водозабора, и в результате были установлены водонасосы более низкой производительности. Планируется провести их модернизацию. Управление очистных сооружений находится в штатном управлении, дополнительно в критические дни мы там устанавливали передвижные насосные станции подразделения МЧС", – рассказал Айтмухаметов.
Также, отметил он, по этому объекту начата разработка проекта по модернизации, которая начнется в 2019 году с завершением к 2020 году.