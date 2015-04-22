Общество
На переустройство алматинского зоопарка меценаты выделили 483 млн тенге
Марина МИХАЙЛОВА, Алматы
Состоялась презентация новой концепции развития Алматинского зоопарка, который обещает стать одним из лучших зоологических парков Евразии, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

На его переустройство меценаты выделили 483 млн тенге. Проект масштабной реконструкции зоологического парка разрабатывает архитектурное бюро Питера Разбаха, который преображал зоопарки в Берлине, Турине, Дубае, Тегеране, Дюссельдорфе и других городах.
Территорию почти полностью обновленного зоосада поделят на "континенты", и его гости могут представить, что путешествуют по природным уголкам Евразии, Африки, Австралии, Северной и Южной Америки. Здешним обитателям построят максимально комфортные вольеры, в том числе и зимние. Посетителей кроме знакомства и общения с миром дикой природы ждет комфорт­ный отдых: им будут предложены разнообразные сервисные услуги.

Реализацией такой грандиозной реконструкции займется руководство зоопарка и созданный попечительский совет, в который вошли известные деятели науки, культуры и представители крупного казахстанского бизнеса.

"Мы хотим не просто возродить любимое место отдыха алматинцев, но и сделать его лучшим в Евразии", – отметил глава попечительского совета Раимбек Баталов.

По его словам, Алматинский зоопарк вполне может стать большим образовательным, научным и развлекательным центром, войти в число главных достопримечательностей Алматы, таких как Шымбулак или Медеу.

С проектом развития городского уголка природы ознакомился аким Алматы Ахметжан Есимов. Он поблагодарил меценатов за проявленную социальную ответственность, подчеркнул, что пере­устройство зоосада будет осуществляться с учетом мнения общественности города, взаимодействовать с которой поручено попечительскому совету. Аким также заверил, что выделенные средства будут использоваться прозрачно.

"В следующем году зоопарку исполняется 80 лет, – напомнил аким. – В 2014-м его посетили 420 тысяч человек. В целом неплохой показатель, но были годы, когда и до миллиона посетителей доходило. На сегодня проделана определенная работа, и она будет продолжена".

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