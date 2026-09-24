На перевале Байбура открыли первый в стране современный пункт обогрева

Автодороги

Модернизированный пункт предназначен для временного размещения водителей и пассажиров, оказавшихся в сложной ситуации на дороге, а также для обеспечения работы спецтехники, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области Абай

Фото: акимат области Абай

На горном перевале Байбура нередко наблюдаются сильный ветер, продолжительные метели и снежные заносы. И это первый пункт обогрева такого формата, введенный в эксплуатацию в республике.

В церемонии открытия пункта обогрева «Байбура», расположенного вдоль международной автомобильной дороги «Омск – Майкапшагай», приняли участие аким области Абай Берик Уали и глава «ҚазАвтоЖол» Дархан Иманашев.

Работы по модернизации объекта проводились с мая по сентябрь текущего года. Здесь предусмотрены помещение для обогрева и отдыха на 20 человек, столовая, санитарные узлы и душевая. Кроме того, построены теплый ангар на две единицы техники и крытый склад объемом 350 кубических метров для хранения песка и противогололедных материалов. На территории объекта также оборудована вертолетная площадка. 

Суровые природно-климатические условия на перевале Байбура в зимний период существенно влияют на движение транспорта. Так, 16 февраля 2024 года во время сильной метели на этом участке в снежном плену оказались 126 автомобилей. Для спасения 384 человек были задействованы два вертолета Ми-17.

Модернизация пункта обогрева выполнена на автомобильной дороге республиканского значения KAZ07 по направлению «граница КНР – Майкапшагай – обход города Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница Российской Федерации». Проект реализован за счет бюджетных средств, сэкономленных при реконструкции участка автомобильной дороги «Калбатау – Майкапшагай» с 906-го по 1321-й километр.

На перевале Байбура также реконструировано 40 километров автомобильной дороги. Здесь построены три моста и 51 водопропускная труба, установлено 42 665 погонных метров барьерного ограждения и 425 дорожных знаков. Основные строительно-монтажные работы завершены, движение транспорта обеспечено. Продолжается установка снегозащитных ограждений и водоотводных лотков.

#область Абай #дороги #пункт обогрева

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