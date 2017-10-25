На первом месте – человек

Байкена Ашимова называли человеком-эпохой: родившись в начале ХХ века, он ушел из жизни в начале века XXI, прожив большую, наполненную событиями жизнь и оставив после себя памятный след в истории Казах­стана. Крупный государст­венник, выдающийся политик Байкен Ашимович 14 лет, рекордный срок (!), возглавлял Совет Минис­тров Казахской ССР и четверть века был депутатом Верховного Совета республики.

Десять лет назад, осенью 2007 года, на торжествах по случаю 90-летия Байкена Ашимова Президент страны Нурсултан ­Назарбаев, вручая ему высшую награду государства – орден «Отан», сказал: «Вы – учитель, который стал для многих примером и образцом воспитанности и порядочности. В народе говорят: «Страна, у которой есть старики, это – богатая страна». Наши почетные аксакалы являются для нас эталоном высокого интеллекта, воспитанности и порядочности, доброжелательности. Все эти качества присущи вам. Вы – лидер этой почитаемой всеми нами элиты. Вы вобрали в себя все самое лучшее и теперь несете все это в народ, на вас равняется молодое поколение».

Надо отметить и тот факт, что Байкен Ашимов не только самоотверженно трудился на государственной службе, – не менее самоотверженно он защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, проявив подлинный героизм на полях сражений. Он был награжден орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги», удостоен высшей воинской награды Польши – ордена «Вертути Милитари» – за участие в освобождении Польши и ее столицы – Варшавы.

Вернувшись с победой, Ашимов возглавил трудовой фронт, на котором трудился также с полной отдачей. А после обретения Казахстаном государственного суверенитета поддерживал только что избранного Президента во всех его начинаниях и устремлениях по укреплению экономики молодого государства, стабильности и межнационального согласия в обществе. Байкен Ашимович дал бата-напутствие ­Нурсултану ­Назарбаеву, пожелав успехов во всех его начинаниях.

– Байкен Ашимов всегда работал в интересах страны. Под его руководством Совет Министров КазССР выполнял важные государственные задачи, такие как электрификация, механизация и автоматизация предприятий республики, внедрение новых технологий. Байкен Ашимов был единственным Героем Социалистического Труда среди своих коллег-председателей советов министров союзных республик, – сказал, выступая на юбилейном вечере, аким Алматы Бауыржан Байбек.

До последних своих дней Ашимов жил интересами своей страны и своего народа. Об этом говорилось и в приветственном письме спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина, которое зачитала на вечере депутат Мажилиса Зау­реш Аманжолова.

Все, кому довелось работать с этим неординарным человеком, отмечали грамотный стиль Байкена Ашимова, его природный интеллект, высочайший профессионализм и благородство. О человеческих качествах Байкена Ашимовича на вечере вспоминал Кенес Аухадиев, в прошлом первый секретарь Алма-Атинского обкома, которому довелось работать в годы премьерства Байкена Ашимова.

– Когда я впервые приехал в Алматы и встретился с Байкеном Ашимовым, он сразу произвел на меня впечатление человека исключительно высоких моральных качеств, вдумчивого и рассудительного, прекрасно знающего дело, которым он занимался, – отметил Кенес Аухадиев.

Мальчик из забытого Богом далекого казахского аула на севере Казахстана Байкен Ашимов силою своего таланта, природных качеств сумел пройти путь от простого рабочего до руководителя высших эшелонов власти. Его трудовому пути посвящены две книги – «Премьер» и «Реквием» – старейшего журналиста и писателя Казахстана Николая Колинко, который долгие годы работал вместе с Байкеном Ашимовичем в качестве его советника.

– Первую книгу я писал о Байкене Ашимовиче, когда он был в зените, на пике жизни, являлся не только участником значимых, а порой и судьбоносных событий, происходивших в тогдашней стране, но и существенным образом влиял на них, – рассказал Николай Колинко. – Поэтому мне казалось важным отразить эпоху, в которой он жил и работал, показать смену поколений, смену целой государственной системы. А во второй книге показано, где и как он жил до того, как стал премьером.

И первое, что я сделал, поехал в Северный Казахстан – в аул Шабакбай, тогда это была Кокшетау­ская область, на родину Байкена Ашимовича, чтобы увидеть и ощутить его родную землю, то есть самому прочувствовать, как пришло к нему осознание Родины. Надо было видеть слезы и взволнованные лица сельчан, с каким глубоким уважением вспоминали они своего земляка! Слова аульчан запали мне в душу, их мудрая простота и сердечность и усадили меня снова за рабочий стол.

Так родилась центральная глава новой книги «Реквием» – «Осознание Родины». Первые строки ее легли на бумагу еще в 2013 году. В ней я попытался слить воедино семейные хроники, биографические реалии, милые сердцу подробности, порой с оттенком некой исповедальности, а также элементы политического эссе.

Причем по первоначальному замыслу композиция книги должна была быть иной – коррективы внесла сама жизнь. Дело в том, что 5 декабря 2014 года в центре Алматы была открыта мечеть, названная именем Байкена Ашимовича, а перед этим, 11 октября, на доме по улице Тулебаева, где он жил, установлена мемориальная доска, поэтому первичный вариант пришлось изменить и вести повествование в обратном хронологическом порядке. Еще хотелось бы сказать, что, работая над книгой, я понимал всю степень ответственности, которая на меня ложилась, поэтому старался быть предельно честным, – сказал Николай Колинко.

Собравшиеся на вечере памяти могли увидеть и услышать самого Байкена Ашимовича – на сцене театра на большом экране были представлены документальные кадры, на которых запечатлены фрагменты интервью Байкена Ашимова, хроника Казахстана 60–70-х лет, улицы старого ­Алматы, фотографии из семейного альбома Ашимовых…

Почти 64 года рядом с Байкеном Ашимовичем была его любимая жена Бахыт Асетовна. Главный человек в его жизни. Его счастье. Его судьба. Надежный и верный тыл. Она была из семьи потомственной казахской интеллигенции и воплотила в себе лучшие черты тех казахских женщин, которые веками хранили обычаи и традиции народа.

Выступая в завершение вечера, сын Байкена Ашимова – Ундасын Байкенович – поблагодарил всех за помощь в проведении чествования 100-летнего юбилея его отца.

– Наша семья всегда будет гордиться отцом, который посвятил свою жизнь служению своей стране, своему народу. Отец всегда подчеркивал, что в деятельности любого руководителя на первом месте должен стоять человек, не цифры отчета, а человеческая судьба, – сказал Ундасын Ашимов.

Именно поэтому наиболее важные достижения Байкена Ашимова, по словам Николая Колинко, записаны не в трудовой книжке, а в людских сердцах. Он был и останется примером служения своему Отечеству.