На первом плане – «первичка»

Она, в частности, обсуждалась в коллективах городской поликлиники, женской консультации, детской поликлиники, областного кардиологического центра в Талдыкоргане, частного медицинского центра «Нур-Авиценум» и Каратальской центральной райбольницы в поселке Уштобе. Все эти медучреждения посетила министр, чтобы проинформировать о задачах, поставленных перед медработниками Президентом в Послании народу Казахстана.

Посещение медорганизаций С. Каирбекова начала с регистратуры, так как именно от организации работы в этом подразделении зависит решение вопроса очередей в поликлиниках, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Общаясь с медработниками и пациентами, она призывала активно проводить разъяснительную работу среди населения о том, как важно соблюдать принципы здорового образа жизни, используя все доступные средства коммуникации, такие как телефон, Интернет, СМИ. Также Салидат Каирбекова отметила ценность для общества работы волонтеров.

В ходе встреч министр здраво­охранения акцентировала внимание на том, что сокращение смертности от болезней системы кровообращения, а также раннее выявление онкологических заболеваний и туберкулеза позволят достигнуть продолжительности жизни 80 и более лет к 2050 году. По данным Минздрава, внедрение Единой национальной системы здраво­охранения увеличило доступность медицинских услуг. Финансирование сельского здравоохранения в рамках ЕНСЗ позволяет реально создавать условия для результативности первичной медико-санитарной помощи.

Ирина ИГНАТОВА