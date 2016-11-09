​На первом плане – высокие технологии

– Какие ожидания от предстоящего визита?
– Прошло почти 25 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. За это время проделан немалый путь. В начале мы мало что знали друг о друге, в середине 90-х активно пополняли договорно-правовую базу, в 2000-х годах вышли на уровень стратегического партнерства, которое сегодня активно углубляем.
Астана и Сеул успешно взаимодействуют на международной арене, поддерживают международные инициативы, активно участвуют в решении актуальных глобальных вопросов.
Если вспомнить, как развивались наши торгово-экономические связи, то можно выделить несколько этапов. В самом начале это был преимущественно обмен товарами легкой промышленности. Далее Казахстан стал импортировать из Кореи в основном электронные товары, автомобили. После Корея дошла до концентрированного инвестирования в сервис, финансы, строительство, заводы, инфраструктуру и разработку природных ресурсов.
Сегодня взаимовыгодное и плодотворное экономическое сотрудничество перешло в разряд привычного явления. Каждый казахстанец в своей повседневной жизни пользуется товарами корейского происхождения, начиная от косметики и бытовой химии и заканчивая сотовыми телефонами и автомобилями.
Для Южной Кореи наша страна также представляется стратегическим партнером в таком важном для нее регионе, как Центральная Азия. Причин тому множество. Это геополитическое положение Казахстана, его прочная политико-экономическая система, богатство недр, перспективы в связи с формированием ЕАЭС и другие. Немаловажным фактором, определяющим повышенный интерес Республики Кореи, стала достаточно многочисленная и влиятельная корейская диаспора, проживающая в Казахстане.
Взаимодействие между Казахстаном и Южной Кореей успешно развивается по всем направлениям. Встречи на высшем уровне подтверждают нашу дружбу и прочность отношений. На визит Президента Нурсултана Назарбаева в Корею мы возлагаем большие надежды как в экономическом, так и политическом плане.
Мы намерены продолжать и усиливать инвестиционное сотрудничество. Как вы знаете, мировое сообщество стоит на пороге 4-й промышленной революции, и Корея как страна передовых технологий находится в числе наиболее перспективных партнеров в этом контексте. Поэтому мы ожидаем, что в ходе предстоящей двусторонней встречи наших президентов будет достигнуто понимание по взаимовыгодным высокотехнологичным проектам с применением ноу-хау и в результате мы выведем наши экономические отношения на еще более высокий уровень.
– Каковы перспективы бизнес-сотрудничества двух стран?
– Казахстан и Корея имеют все необходимые предпосылки для реализации совместных проектов. Имеется договорно-правовая база, обе страны предоставляют прекрасные возможности для инвестирования в плане налогообложения и прохождения других обязательных разрешительных процедур.
Следует отметить, что в Казахстане создаются всевозможные благоприятные условия для ведения бизнеса и иностранных инвесторов. Это упрощение налогового законодательства, оптимизация разрешительных процедур, принимаются специализированные программы по отдельным отраслям и многое другое. В Южной Корее также все делается для удобства предпринимательства, в том числе иностранного бизнеса. Правительственные программы, направленные на продвижение «Глобальной передовой Кореи», всячески этому способствуют.
На сегодня наши страны уже реализуют ряд крупных проектов. Крупный корейский бизнес, освоившийся в Казахстане, стал своего рода «зонтом» для вхождения среднего и малого корейского бизнеса на территорию республики. Сегодня свыше 400 совместных казахстанско-корейских предприятий действуют на территории Казахстана, и я думаю, это число будет неуклонно расти, особенно, учитывая новые возможности, открывающиеся в свете Евразийского экономического союза.
Экономическая интеграция всегда играла положительную роль в развитии предпринимательства, а Корея достаточно активна и опытна в плане интеграционных объединений, поэтому корейские компании прекрасно понимают и оценивают свои выгоды с вхождением на большой рынок с практически 180 миллионами потребителей.
Как известно, в декабре текущего года ожидается подписание нового Таможенного кодекса ЕАЭС. С его вступлением в силу, думаю, двусторонние экономические отношения должны заметно активизироваться, поскольку это позволит существенно облегчить ведение внешнеторгового бизнеса. В перспективе, уверен, частные секторы двух стран наряду с совместными проектами на территориях Казахстана и Кореи будут активно осваивать третьи рынки. На современном этапе есть все предпосылки и возможности для этого.
– Понятно, что торгово-экономические отношения – один из важнейших аспектов взаимодействия. А как вы оцениваете сотрудничество в других сферах?
– Безусловно, экономическая составляющая является важной для нас. Но мы также придаем огромное значение сотрудничеству и в других сферах жизнедеятельности, будь то культура, образование или медицина.
Позитивной динамикой обладают наши культурно-гуманитарные отношения. Казахстан и Корея создают крепкие основы для расширения дружбы и обмена. Правительство Казахстана проявляет большую заботу и внимание к корейской диаспоре, тем самым внося большой вклад в укрепление взаимопонимания и дружеских отношений между нашими странами. Большая корейская диаспора в Казахстане при активной поддержке Ассамблеи народа Казахстана служит прочным «мостом» между нашими народами. В Казахстане функционирует корейский театр, действует Ассоциация корейцев Казахстана.
В следующем году мы будем отмечать 25-летний юбилей установления дипломатических отношений между Казахстаном и Республикой Кореей. В связи с этим планируется ряд соответствующих мероприятий. Хочу особо отметить, что именно посредством культурных связей, общения народов и взаимного познания традиций и обычаев обеспечивается истинно тесное сотрудничество государств. Высшие должностные лица, правительственные структуры, дипломаты, государственные органы прилагают максимум усилий для сближения наших стран, но без поддержки населения и обычных граждан эти усилия могут потерять смысл.
В современном быстро глобализирующемся мире весьма важно двигаться вперед вместе с друзьями, вместе со своими надежными партнерами, одним из которых для Казахстана является Южная Корея.