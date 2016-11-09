​На первом плане – высокие технологии

– Какие ожидания от предстоя­щего визита?

– Прошло почти 25 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. За это время проделан немалый путь. В начале мы мало что знали друг о друге, в середине 90-х активно пополняли договорно-правовую базу, в 2000-х годах вышли на уровень стратегического парт­нерства, которое сегодня активно углубляем.

Астана и Сеул успешно взаимодействуют на международной арене, поддерживают международные инициативы, активно участвуют в решении актуальных глобальных вопросов.

Если вспомнить, как развивались наши торгово-экономические связи, то можно выделить несколько этапов. В самом начале это был преимущественно обмен товарами легкой промышленности. Далее Казахстан стал импортировать из Кореи в основном электронные товары, автомобили. После ­Корея дошла до концентрированного инвестирования в сервис, финансы, строительство, заводы, инфраструктуру и разработку природных ресурсов.

Сегодня взаимовыгодное и плодотворное экономическое сотрудничество перешло в разряд привычного явления. Каждый ­казахстанец в своей повседневной жизни пользуется товарами корейского происхождения, начиная от косметики и бытовой химии и заканчивая сотовыми телефонами и автомобилями.

Для Южной Кореи наша страна также представляется стратегическим партнером в таком важном для нее регионе, как Центральная Азия. Причин тому множество. Это геополитическое положение Казахстана, его прочная политико-экономическая система, богатство недр, перспективы в связи с формированием ЕАЭС и другие. Немаловажным фактором, определяющим повышенный интерес Республики Кореи, стала достаточно многочисленная и влиятельная корейская диаспора, проживающая в Казахстане.

Взаимодействие между Казах­станом и Южной Кореей успешно развивается по всем направлениям. Встречи на высшем уровне подтверж­дают нашу дружбу и проч­ность отношений. На визит ­Президента Нурсултана Назарбаева­ в Корею мы возлагаем большие на­дежды как в экономическом, так и политическом плане.

Мы намерены продолжать и усиливать инвестиционное сотрудничество. Как вы знаете, мировое сообщество стоит на пороге 4-й промышленной революции, и Корея как страна передовых технологий находится в числе наиболее перспективных партнеров в этом контексте. Поэтому мы ожидаем, что в ходе предстоящей двусторонней встречи наших президентов будет достигнуто понимание по взаимовыгодным высокотехнологичным проектам с применением ноу-хау и в результате мы выведем наши экономические отношения на еще более высокий уровень.

– Каковы перспективы бизнес-сотрудничества двух стран?

– Казахстан и Корея имеют все необходимые предпосылки для реализации совместных проектов. Имеется договорно-правовая база, обе страны предоставляют прекрас­ные возможности для инвестирования в плане налого­обложения и прохождения других обязательных разрешительных процедур.

Следует отметить, что в Казах­стане создаются всевозможные благоприятные условия для ведения бизнеса и иностранных инвес­торов. Это упрощение налогового законодательства, оптимизация разрешительных процедур, принимаются специализированные программы по отдельным отраслям и многое другое. В Южной Корее также все делается для удобства предпринимательства, в том числе иностранного бизнеса. Правительственные программы, направленные на продвижение «Глобальной передовой Кореи», всячески этому способствуют.

На сегодня наши страны уже реа­лизуют ряд крупных проектов. Крупный корейский бизнес, освоившийся в Казахстане, стал своего рода «зонтом» для вхождения среднего и малого корейского бизнеса на территорию республики. Сегодня свыше 400 совместных казах­станско-корейских предприя­тий действуют на территории ­Казахстана, и я думаю, это число будет неуклонно расти, особенно, учитывая новые возможности, открывающиеся в свете Евразийского экономического союза.

Экономическая интеграция всегда играла положительную роль в развитии предпринимательства, а Корея достаточно активна и опытна в плане интеграционных объединений, поэтому корейские компании прекрасно понимают и оценивают свои выгоды с вхож­дением на большой рынок с практически 180 миллионами потребителей.

Как известно, в декабре текущего года ожидается подписание нового Таможенного кодекса ЕАЭС. С его вступлением в силу, думаю, двусторонние экономические отношения должны заметно активизироваться, поскольку это позволит существенно облегчить ведение внешнеторгового бизнеса. В перспективе, уверен, частные секторы двух стран наряду с совместными проектами на территориях Казахстана и Кореи будут активно осваивать третьи рынки. На современном этапе есть все предпосылки и возможности для этого.

– Понятно, что торгово-экономические отношения – один из важнейших аспектов взаимодействия. А как вы оцениваете сотрудничество в других сферах?

– Безусловно, экономическая составляющая является важной для нас. Но мы также придаем огромное значение сотрудничеству и в других сферах жизнедеятельности, будь то культура, образование или медицина.

Позитивной динамикой обладают наши культурно-гуманитарные отношения. Казахстан и Корея создают крепкие основы для расширения дружбы и обмена. Правительство Казах­стана проявляет большую заботу и внимание к корейской диаспоре, тем самым внося большой вклад в укрепление взаимопонимания и дружеских отношений между нашими странами. Большая корейская диаспора в Казахстане при активной поддерж­ке Ассамблеи народа Казахстана служит прочным «мостом» между нашими народами. В Казахстане функционирует корейский театр, действует Ассоциация корейцев Казахстана.

В следующем году мы будем отмечать 25-летний юбилей установления дипломатических отношений между Казахстаном и Республикой Кореей. В связи с этим планируется ряд соответствующих мероприя­тий. Хочу особо отметить, что именно посредством культурных связей, общения народов и взаимного познания традиций и обычаев обеспечивается истинно тесное сотрудничество государств. Высшие должностные лица, правительственные структуры, дипломаты, государственные органы прилагают максимум усилий для сближения наших стран, но без поддержки населения и обычных граждан эти усилия могут потерять смысл.

В современном быстро глобализирующемся мире весьма важно двигаться вперед вместе с друзьями, вместе со своими надежными партнерами, одним из которых для Казахстана является Южная Корея.