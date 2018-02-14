​На первый план учителей и школьников

Двум главным в образовании фигурам – учителю и ученику – уделено большое внимание на состоявшемся вчера расширенном заседании коллегии Министерства образования и науки.

– Сегодня в системе образования многое подчинено бюрократичес­ким, финансово-хозяйственным и инфраструктурным вопросам, при этом на задний план уходит главное – это наши дети и учителя, – заметил на коллегии заместитель Премьер-министра Ерболат Досаев. – А именно их интересам должна быть подчинена вся система образования. Какие навыки должны дети получить по окончании школы, колледжа или вуза, что мы должны дать ребенку, чтобы он завтра был духовно развитым, успешным, мог найти свое призвание и работу? Ответив на эти вопросы, мы должны выстраи­вать всю систему образования.

Как отмечено, нужно добиться высокого статуса учителя и прес­тижности педагогического труда, и именно исходя из этого Главой государства принято решение о повышении оплаты труда учителям, работающим по программе обновленного содержания образования начиная с 2018 года. Есть и другие меры повышения зарплат.

– Если раньше разница между минимальной и максимальной категорией была 16 тысяч тенге, то сегодня – 50 тысяч, и это большое изменение, – подчеркнул министр образования и науки Ерлан Сагадиев.

Присваивать категорию, как и прежде, будут комиссии на местах, но после прохождения Национального квалификационного теста, состоящего из 100 вопросов, 70% из которых касаются предмета преподавания, как во всем мире, и это достаточно принципиальный момент. Вопросы в целом готовы, и МОН РК планирует запустить процесс тестирования летом, чтобы уже к новому году учителя, которым пришла пора подтверждать или повышать категорию, могли получать зарплату по новой сетке. У тех, кто получил категорию по старой системе аттестации, есть время до 5 лет, чтобы спокойно работать, но при этом остается старая сетка заработной платы. Если преподаватель хочет перейти на новую сетку, нужно сдать Национальный квалификационный тест.

Кроме того, как сказала чуть ранее в кулуарах заседания вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова, увеличение зарп­лат теперь будет производиться не от базового, а от долж­ностного оклада, что сделает доплату более существенной. К примеру, если зарплата составляет 80 тыс. тенге, то надбавка за работу в условиях обновленного содержания образо­вания на 30% составит 24 тыс. тенге. В среднем с учетом полной нагрузки, стажа свыше 25 лет зарп­лата городского учителя составит 140 тыс., сельского – порядка 160 тыс. тенге.

Мы хотим подготовить наших детей к работе в условиях цифровой экономики, потому важно основательно оснастить школу всей необходимой техникой.

– Наша задача – довести оснащение классов, что в ауле, что в городе, до 80%, – сказал министр. – Чтобы мы практически в каждом классе имели цифровые образовательные ресурсы на 3 языках. Будут приняты меры по оснащению кабинетов робототехники: уже в более 700, или 10% школ, введен элективный курс по робототехнике, и потихоньку надо доводить этот процент до 100.

На коллегии обсуждены вопросы подушевого финансирования, модернизации педагогического образования, состояния и перспектив науки. Кроме того, Ерболат Досаев, отметив несовершенство менеджмента, недостаточный уровень управленческой компетентности руководителей организаций образования и науки, указал на необходимость создания новой системы подготовки управленческих кадров с навыками проектного управления, обеспечения обратной связи, управления изменениями в системе, инновационной деятельности.