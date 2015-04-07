На площадке G-global в мае запустят онлайн-форум по проектам ЭКСПО-2017

Обсудить проекты и предстоящие мероприятия, которые пройдут в рамках подготовки и проведения Международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017" можно будет на форуме G-global. Об этом в ходе брифинга в СЦК сообщил депутат Сената Парламента РК, руководитель Международного Секретариата G-Global, сопредседатель Координационного совета Ассоциации "Евразийский экономический клуб ученых" Серик Нугербеков, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"По согласованию с Национальной компанией "Астана Экспо-2017" мы планируем в мае запустить реализацию уникального проекта – онлайн-форума G-Global, где в онлайн-формате будем обсуждать тематику будущих мероприятий. То есть в течение 2 лет на данной платформе будут собираться доклады, экспертные обзоры, комментарии, будут проводиться онлайн-видеоконференции", – пояснил депутат.
Серик Нугербеков выразил надежду, что молодежь Казахстана, ученые , новаторы будут активно использовать эту платформу для того, чтобы привлечь своих коллег из других стран.
"Если нам удастся привлечь на данную онлайн-платформу большое количество молодежи, представителей неправительственного сектора, представителей науки, новаторов, если они в течение 2 лет будут активно работать на данной платформе, то есть большая вероятность, что участники онлайн-платформы обязательно приедут в 2017 году в Казахстан и примут участие в самой выставке "ЭКСПО-2017", – добавил парламентарий.
Вместе с тем, добавил Нугербеков, сегодня, в преддверии Астанинского экономического форума, идет формирование специального экспертного клуба G-global.
"Это – ученые, эксперты, уважаемые и авторитетные люди, в том числе более 20 лауреатов Нобелевской премии. Также это – спикеры и модераторы прошедших астанинских экономических форумов, активные участники дискуссий на нашей онлайн-платформе и многие другие", – рассказал глава Международного секретариата G-Global.
Для членов экспертного клуба, по его словам, на интернет-площадке G-Global будет создана специальная страница, где известные люди и специалисты будут вести дискуссии на самые актуальные темы. В то же время она будет доступна для всех желающих интернет-пользователей.
Вторая задача, которая стоит перед секретариатом, отметил Серик Нугербеков, – это превращение коммуникативной платформы в научно-образовательный ресурс. Для этого сейчас ведутся переговоры с многими библиотеками и научно-исследовательскими институтами для того, чтобы они поделились своими публикациями, научными трудами.
Напомним, в начале марта Президент поручил пересмотреть
принципы продвижения коммуникативной площадки G-Global, а также выработать ее четкую специализацию, предусмотрев соответствие поднимаемых вопросов темам, обсуждаемым на Астанинском экономическом форуме.