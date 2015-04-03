На площадке G-Global Полина ФЕДОРОВА, Астана

Организаторы трансграничного диалога – Институт экономики Уральского государственного экономического университета. С приветственным словом к участникам этого научного форума выступил глава вуза профессор Михаил Федоров.

G-Global – это многофункциональная интернет-платформа, где мировые умы обсуждают глобальные вопросы развития стран и континентов. А цель этой онлайн-конференции – объединить интеллектуалов Казахстана и мирового сообщества в социальную сеть, занятую поиском решений довольно обширного круга вопросов, от ответов на которые зависит будущее всего мира.

Университет «Туран-Астана» представлял проректор по научной работе кандидат экономических наук, профессор Муханбет Шайжанов, который рассказал о принципах совершенствования механизма государственно-частного партнерства в Республике Казахстан. Дискуссия продолжилась обсуждением аспектов социальной ответственности государства и бизнеса.



