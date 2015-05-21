На площадке глобального уровня

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Роза ДОСЫМБЕКОВА, начальник департамента кадровой работы Генеральной прокуратуры РК, кандидат юридических наук, доктор политических наук:

Амбициозная задача по вхождению Казахстана в тридцатку наиболее развитых стран, поставленная Главой государства, требует активного привлечения передовых научных знаний и лучшего международного опыта практически во всех сферах, демонстрации и обсуждения собственных наработок и инициатив.

Генеральная прокуратура, будучи ядром правоохранительной системы и главным координатором ее реформирования, с прошлого года приступила к активному участию в работе АЭФ. Главное надзорное ведомство страны уже во второй раз выступает организатором самостоятельных панельных сессий форума, посвященных модернизации системы кадрового обеспечения правоохранительных органов.
Как известно, Президентом страны в качестве стратегических приоритетов выдвинута необходимость проведения пяти институциональных реформ, которые должны кардинально изменить систему общественных отношений в республике и создать условия для укрепления казахстанской государственности. Первое направление – формирование современного, профессионального государственного аппарата, обеспечивающего качественную реализацию экономических реформ и предоставление госуслуг.

Государственный сектор республики динамично развивается, с изменением общественных отношений совершенствуются и институты власти и управления. Возрастаю­щий темп социально-экономического, технологического развития требует четкого распределения всех функций, полной отдачи и, естественно, неукоснительного соблюдения законодательства. И в этих условиях возрастает роль системы обеспечения законности, правопорядка, защиты прав и свобод человека и гражданина, эффективность функционирования которой во многом зависит от профессионализма и компетентности кадров.

В настоящее время государственная кадровая политика в правоохранительной сфере социально ориентирована, результаты ее реализации начали рассматриваться сквозь призму социально-экономических явлений. При этом главным критерием успешности работы правоохранительных органов стало выступать доверие населения.

Ведущая роль в реформировании правоохранительной системы Казахстана отведена именно кадровому потенциалу, поскольку без этого невозможна эффективная деятельность. Для модернизации системы кадрового обеспечения в 2013 году была разработана Концепция кадровой политики – самостоятельный документ, впервые определивший новый вектор развития данного направления работы. Вобрав в себя положительную отечественную практику, а также передовой зарубежный опыт, концепция стала основой для построения новой системы управления кадровым потенциалом правоохранительного блока.

В прошлом году на первой для нас панельной сессии АЭФ на тему "Управление персоналом на основе компетентностного подхода в системе государственной службы, в том числе правоохранительной службы" Генеральной прокуратурой была презентована концепция, обсуждены и выслушаны мнения международных экспертов о ее перспективах с учетом собственного национального опыта реформ в названной сфере.
Сегодня, приступив к реализации концепции, мы практически создаем новую систему кадрового обеспечения в правоохранительных органах: усовершенствован порядок поступления на службу, проводится модернизация кадровых подразделений, имеются наработки в вопросах психологического сопровождения, служебной и физической подготовки, а также организации работы с кадровым резервом и аттестации сотрудников.

Внедрена новая система оценки компетенций сотрудников, которая служит действенным инструментом, обеспечивающим прозрачность кадровых процессов путем учета результатов при профессиональном развитии, поощрении, перемещениях по службе, аттестации и при формировании кадрового резерва. В дальнейшем предполагается весь наработанный опыт распространить среди других правоохранительных органов.

Разработана научно обоснованная методика по определению служебной нагрузки и нормативов штатной численности, прорабатывается вопрос оптимизации организационно-штатных структур органов прокуратуры.

Особое развитие получило полиграфологическое обеспечение: разработана нормативно-правовая база, скоординировано и налажено взаимодействие экспертов силовых структур. Создается Межведомственный совет полиграфологов, задачей которого определена выработка единых методических и методологических рекомендаций, стандартов тестирования на полиграфе. Установлено и активно развивается международное сотрудничество в данной сфере.

В начале мая текущего года для подготовки профессиональных кадров, координации и проведения межведомственных научных исследований в правоохранительной сфере создана Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.

Высокие отзывы международных экспертов, а также указанные результаты кадровой работы за истекший период обозначили необходимость дальнейшего проведения Генеральной прокуратурой мероприятий в рамках АЭФ. Нынче нами организована панельная сессия на тему "Стратегия развития кадрового потенциала правоохранительных органов в условиях социально-экономической трансформации современного общества", работа которой начнется сегодня.

Цель проведения сессии – поиск современных решений формирования профессионального кадрового состава правоохранительных органов на основе казахстанского и международного опыта, обсуждение актуальных вопросов управления и развития кадрового потенциала, укрепление межведомственного взаимодействия по актуальным направлениям теории и практики психологических и полиграфологических исследований.

Кроме того, в первый день работы сессии на площадке Генеральной прокуратуры организован I Конгресс полиграфологов силовых структур Казахстана с участием отечественных и зарубежных экспертов. В рамках Межведомственного совета поли­графологов состоится обсуждение вопросов дальнейшей коммуникации сообщества, в том числе и на международном уровне, подписание намерений о сотрудничестве с объединениями полиграфологов Болгарии и России.

Второй день сессии планируется посвятить обсуждению и выработке решений по ключевым вопросам кадрового менеджмента и оценке эффективности деятельности правоохранительных органов. В том числе оценке профессиональных компетенций сотрудников, управлению численностью, результативностью и мотивацией кадров.

Существенным отличием сессии 2015 года стало расширение географии ее участников с преобладанием спикеров из числа сотрудников научных организаций. В ней участвуют представители Академии Генеральной прокуратуры РФ, Государственного университета управления РФ, Кыргызского государственного университета, наблюдательной комиссии Ассоциации полиграфологов Болгарии, ученые и эксперты консалтинговых и образовательных организаций Беларуси, Грузии, США и Канады.

Есть основания полагать, что предстоящая в рамках VIII Астанинского экономического форума панельная сессия Генеральной прокуратуры, как и предыдущая, послужит реальной площадкой для развития взаимодействия с международными экспертами, расширения сотрудничества и заключения долгосрочных партнерских соглашений в сфере кадрового обеспечения. Конечной целью инноваций в вопросах кадровой политики должно стать повышение уровня доверия населения как к отдельному сотруднику правоохранительных органов, так и к правоохранительной системе в целом.

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