На площадке партии «Әділет» обсудили поправки в закон «Об арбитраже»

В Казахстане предлагают повысить прозрачность арбитражных организаций, усилить требования к квалификации и ответственности арбитров, а также обеспечить более надёжную защиту прав граждан и предпринимателей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии «Әділет»

Фото: пресс-служба партии «Әділет»

Эти изменения предусмотрены поправками в закон «Об арбитраже», которые обсудили на круглом столе, организованном партией «Әділет» совместно с Комитетом Курултая по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

В обсуждении приняли участие депутаты Курултая, представители партии «Әділет», государственных органов, Арбитражной палаты Казахстана, арбитражных центров, а также юристы и эксперты.

Заместитель председателя партии «Әділет» Нурсултан Байтилесов отметил, что необходимость изменений подтверждает судебная практика. По данным информационной системы «Арбитраж», в 2023-2025 годах в суды поступило 2 844 заявления об отмене арбитражных решений.

«Законопроект предусматривает три основных направления изменений. Первое - повышение прозрачности арбитражных организаций, создание единых реестров и систематизация их деятельности. Второе - усиление требований к квалификации и ответственности арбитров. Третье - защита прав граждан, в том числе обеспечение добровольности заключения арбитражных соглашений. При этом новые нормы не должны ограничивать независимость арбитража и создавать избыточные административные и финансовые барьеры», - подчеркнул Нурсултан Байтилесов.

Депутат Курултая, член фракции партии «Әділет» Евгений Больгерт отметил, что основанием для подготовки поправок стали обращения граждан и предпринимателей.

«Наша задача - не вмешиваться в арбитражную деятельность и не ограничивать её независимость. Вместе с тем важно учитывать обращения граждан и предпринимателей. Мы продолжим работу над законопроектом с учётом предложений экспертов и представителей профессионального сообщества», - заявил Евгений Больгерт.

Участники также обсудили расширение полномочий Арбитражной палаты Казахстана, подготовку и сертификацию арбитров, а также страхование их профессиональной ответственности. При этом было отмечено, что новые требования не должны ограничивать право сторон самостоятельно выбирать арбитров и нарушать независимость арбитражных организаций.

По итогам круглого стола поступившие предложения планируется систематизировать и учесть при дальнейшей доработке законопроекта.