На площадке партии «Әділет» около 150 активных молодых людей обсудили Послание Президента

За строкой Послания
Айман Аманжолова
корреспондент

Повышение качества образования, развитие рынка труда, эффективное использование возможностей цифровых технологий и искусственного интеллекта. Эти и другие задачи, обозначенные в Послании Президента, были обсуждены на диалоговой площадке «Bir Tolqynda», организованной молодежным крылом партии «Әділет», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу партии

Фото: adilet-partiyasy.kz

Во встрече приняли участие депутаты Курултая, представители партии и около 150 активных молодых людей.

В Послании Президента особое значение придается цифровизации и развитию искусственного интеллекта. В этом направлении партия «Әділет» уделяет пристальное внимание повышению технологической грамотности молодежи. Заместитель председателя партии Ержан Жилкибаев отметил, что реализация проекта «Жасампаз AI». Он направлен на профессиональную ориентацию, освоение востребованных на рынке труда навыков и оказание поддержки в трудоустройстве.

«Мы намерены обучать молодежь ведению бизнеса с использованием искусственного интеллекта и цифровых технологий. Главная цель – чтобы они не ограничивались простым времяпрепровождением в социальных сетях, а превратили возможности интернета в источник дохода, осваивали новые навыки и адаптировались к велениям времени», – подчеркнул Ержан Жилкибаев.

В свою очередь, депутат Курултая, член фракции партии «Әділет» Дидарбек Дильдабек отметил, что в предвыборной программе партии до 2031 года предусмотрено обучение основам искусственного интеллекта 5 миллионов граждан.

«Развитие любой сферы неразрывно связано с цифровизацией. В особенности мы должны максимально рационально использовать искусственный интеллект. Всё это – шаги, предпринимаемые на пути развития государства в соответствии с современными требованиями. В это дело подрастающее поколение способно внести свой неоценимый вклад», – сказал Дидарбек Дильдабек.

Депутат Курултая, член фракции партии «Әділет» Акерке Искандерова подняла вопрос развития образовательной инфраструктуры в регионах. Она акцентировала внимание на необходимости создания условий для того, чтобы молодежь могла получать качественное образование и профессионально расти на своей малой родине.

«Общенациональное строительство – это не просто слова. Настало время формировать качественную инфраструктуру. Для этого у нашей страны достаточно потенциала. Однако такая инфраструктура должна развиваться не только в Астане и Алматы, но и во всех регионах. Каждый молодой человек должен иметь возможность получать такое же образование, как в крупных городах, и профессионально развиваться, не покидая родных краев», – подчеркнула Акерке Искандерова.

Исполняющий обязанности председателя молодежного крыла Ержан Хамитов отметил, что задачи, изложенные в Послании Президента, напрямую связаны с будущим молодого поколения.

«В Послании Главы государства определены важные задачи, касающиеся дальнейшего направления развития нашей страны. В их числе особое внимание уделено вопросам повышения качества образования, развития рынка труда, эффективного использования возможностей цифровых технологий и искусственного интеллекта. Каждое из этих направлений имеет непосредственное отношение к настоящему и будущему молодежи», – констатировал Ержан Хамитов.

В ходе встречи молодые люди задавали волнующие их вопросы и открыто обменивались мнениями со спикерами. Диалоговая площадка не только позволила разъяснить молодежи задачи Послания Президента, но и дала возможность обсудить их собственные предложения и инициативы.

Подобные встречи в рамках диалоговой площадки «Bir Tolqynda» были организованы во всех 20 регионах страны.

 

 

#Казахстан #партия #әділет

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