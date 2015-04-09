На площадке здоровья Свежий выпуск 678 Ольга ПЕТРОВА, Алматы

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На специально организованной «Площадке здоровья» бесплатный прием вели врачи-диетологи, терапевты, кардиологи. Педиатры КазНМУ провели осмотр и консультации детей всех возрастов. А взрослые могли измерить рост, вес, вычислить индекс массы тела, процентное содержание общего и висцерального жира в организме, определить уровень артериального давления. После осмотра ведущие клиницисты давали пациентам подробные рекомендации.

Посетителям торгового центра дарили памятки с рекомендациями по здоровому питанию, а также молочные детские каши, фрукты и овощи. В целом прошли осмотр и получили консультации более 200 горожан, в том числе школьники младшего и среднего школьного возраста и пенсионеры.