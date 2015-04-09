На площадке здоровья

Свежий выпуск
678
Ольга ПЕТРОВА, Алматы
фото организаторов
На специально организованной «Площадке здоровья» бесплатный прием вели врачи-диетологи, терапевты, кардиологи. Педиатры КазНМУ провели осмотр и консультации детей всех возрастов. А взрослые могли измерить рост, вес, вычислить индекс массы тела, процентное содержание общего и висцерального жира в организме, определить уровень артериального давления. После осмотра ведущие клиницисты давали пациентам подробные рекомендации.
Посетителям торгового центра дарили памятки с рекомендациями по здоровому питанию, а также молочные детские каши, фрукты и овощи. В целом прошли осмотр и получили консультации более 200 горожан, в том числе школьники младшего и среднего школьного возраста и пенсионеры.

Популярное

Все
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Дед Мороз – не роль, а миссия
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
Не вылетевшим из Астаны пассажирам полностью возместят стоимость билета
465 человек спасено и эвакуировано за прошедшие сутки в Казахстане
Пой, Сашка! Пой!
Журналисты в погонах
Еще один автобус с иностранцами опрокинулся в Актюбинской области
Огни большого города
Судебная система в контексте реформ
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Шынгыз-хан и генеалогия
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА

Читайте также

С новосельем!
Перепелки из инкубатора
Нам нужны и «белые», и «синие»
Формула идеологического курса

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]