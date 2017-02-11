На пляжи в Восточной Англии море вынесло 360 кг кокаина в ящиках В мире 471 Кожагулова Асель

360 кг кокаина ориентировочной стоимостью более $63 млн вынесло на два пляжа Северного моря на территории английского графства Норфолк в Восточной Англии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.



"Это, безусловно, конфискация значительного количества наркотика класса "А", и его потеря явится большим ударом для тех представителей мира организованной преступности, которые участвовали в этом (контрабанде кокаина)", – заявил следователь Национального агентства по борьбе с преступностью Мэттью Риверс.



Кокаин был обнаружен на пляжной полосе возле деревни Хоптон-он-си, которая расположена неподалеку от известного курорта Грейт-Ярмут. Наркотик находился внутри множества пакетов и небольших ящиках для инструментов.



По утверждению Риверса, его агентство вместе с пограничниками, службой береговой охраны и полицией пытается определить, каким образом такой объем кокаина мог попасть в море у берегов Великобритании. Власти сомневаются, что Соединенное Королевство могло быть конечным пунктом назначения этой партии наркотиков.

