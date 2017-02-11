На пляжи в Восточной Англии море вынесло 360 кг кокаина в ящиках

В мире
471
Кожагулова Асель
360 кг кокаина ориентировочной стоимостью более $63 млн вынесло на два пляжа Северного моря на территории английского графства Норфолк в Восточной Англии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Это, безусловно, конфискация значительного количества наркотика класса "А", и его потеря явится большим ударом для тех представителей мира организованной преступности, которые участвовали в этом (контрабанде кокаина)", – заявил следователь Национального агентства по борьбе с преступностью Мэттью Риверс.

Кокаин был обнаружен на пляжной полосе возле деревни Хоптон-он-си, которая расположена неподалеку от известного курорта Грейт-Ярмут. Наркотик находился внутри множества пакетов и небольших ящиках для инструментов.

По утверждению Риверса, его агентство вместе с пограничниками, службой береговой охраны и полицией пытается определить, каким образом такой объем кокаина мог попасть в море у берегов Великобритании. Власти сомневаются, что Соединенное Королевство могло быть конечным пунктом назначения этой партии наркотиков. 

Популярное

Все
Курс на формирование устойчивой гендерной политики
Литературная карта мира
Фундамент Независимости
Правовой квест для молодежи
Путь к цифровой независимости
Нелегалы на стройке
В духе взаимного доверия и союзничества
Абай и Махтумкули – духовные ориентиры двух народов
Объективно о жизни села
Там, где масло льется рекой
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Ставка на дуальное обучение
Хочешь – не хочешь
Земные будни агронома
Цель визита – дальнейшее укрепление отношений
Требуются креативщики
Растет интерес к инвестициям в отечественные ценные бумаги
Обрабатывающая промышленность: достижения и перспективы
Новые реалии для бизнеса
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Сегодня – День спорта
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Объединяя знания – строим будущее
Идет подготовка к государственному визиту
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Системный подход, направленный на результат
Путь к вершине
Токаев приветствует переговоры США и России по урегулированию конфликта в Украине
Урожайность озимой пшеницы в СКО достигает 50 ц/га
В Костанайской области убрано 30 тыс. га урожая зерновых
Сегодня - День пограничника
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии
Бронзовый призер ОИ-2012 возглавил управление в Алматинской области
Концерт Дженнифер Лопес в Алматы принес почти 10 млрд тенге дохода
Экспорт зерна нового урожая в Казахстане превысил 9,8 млн тонн
Размер гонораров спортсменов и тренеров стандартизирован в Казахстане
Штормовое предупреждение объявлено на выходные в Казахстане
Астана и Пекин расширяют сотрудничество в области гражданской авиации
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта
Вопрос передачи сайгаков Узбекистану будет решаться на межгосударственном уровне — Минэкологии

Читайте также

Три древние статуи подняли со дна моря в Египте
Площадь лесных пожаров в странах ЕС превысила миллион гекта…
Британцы нашли клад на кухне
В Таджикистане археологи обнаружили древний водопровод

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]