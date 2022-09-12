Общество
На поборы в детсадах жалуются жители Семея
Флора Левина, область Абай

Недетские поборы

Семейчане жалуются на требования в детских садах. Прежде чем ребенок начнет посещать дошкольное учреждение, родителям предстоит раскошелиться.

В одном из детских садов областного цент­ра список, который выдали семейчанке, состоит из мыломоющих средств, причем недешевых и объемом по одному литру. Родители задаются вопросами: разрешено ли использование этих средств в детских учреждениях и зачем столько «мыломойки» одному саду?

Надо сказать, что список «нужных» товаров, который выдали родителям, выглядит довольно внушительно. В нем 13 наименований – от стирального порошка до туалетной бумаги определенного производителя. Даже к жидкому мылу есть требование – флакон обязательно должен быть с дозатором.

– У меня накипело. Водим детей в детский сад. Они начали заставлять покупать «мыломойку». С каждого ребенка по списку. Я согласна с тем, что канцтовары нужно покупать (хотя финансируется государством), но «мыломойку» (вплоть до жидкости для мытья кастрюль)?! Мы промолчали, когда заставили платить за непонятный кружок по 2 500 тенге в месяц. Мало того, они экономят на воспитателях, так как в каждой группе только по одному сотруднику. Если она болеет, ее почему-то заменяет нянечка, – говорит женщина.

Как отмечают комментаторы, если мою­щие средства из списка умножить на количество детей в детском саду, то соберется целый склад. А в другом саду наряду с мою­щими средствами в список добавили и канцелярские товары. Родители соглас­ны купить пластилин, цветную бумагу, доску для лепки, развивающую игру. Но зачем двухлетнему малышу 300 листов бумаги для принтера формата А4?

В свою очередь городской отдел образования заверяет: ими на постоянной основе проводится разъяснительная работа антикоррупционного законодательства и предупреждения коррупционных правонарушений.

«В целях предотвращения незаконного сбора денег на ремонт и другие нужды во все учреждения образования города (школы и сады) направляются письма и приказы о запрете незаконного сбора денежных средств. Учреждения образования в свою очередь размещают письма и приказы в общедоступных местах и на интернет-ресурсах. На сайтах учреждений образования размещается вся обновленная информация по финансовому бюджету, штатное расписание, номер спонсорского счета. Портал «Интерактивная карта открытых бюджетов» всех подведомст­венных учреждений образования ведется регулярно», – сообщили в отделе образования.

Отмечается также, что в учреждениях образования после каждой четверти проводятся родительские собрания, где перед коллективами родителей, учащихся руководители отчитываются по качеству образования, расходованию финансовых средств, выделенных из бюджета на содержание их организаций. Вот только, судя по поступающим и далеко не единичным возмущениям родителей в соцсетях, разъяс­нительная работа и собрания работают, мягко говоря, неэффективно.

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