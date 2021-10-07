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На подходе – Pfizer
Дастан Куттыбаев

Между тем в стране до конца этого года ожидается поставка около 4 млн доз вакцины Pfizer. Об этом в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК заявил министр здравоохранения Алексей Цой.

– По Pfizer мы подписали финальный контракт, в соответствии с которым вакцина будет получена в четвертом квартале. Холодильное оборудование для ее хранения при температуре минус 80 градусов уже на этапе поставки, оно будет установлено в каждом регионе, – пояснил глава Минздрава.

Что касается ревакцинации против коронавирусной инфекции, все возможные подходы к этому процессу в данный момент изучаются. Казахстан также вошел в рабочую группу высокого уровня Европейского региона ВОЗ, которая сейчас занимается стандартами и стратегией проведения ревакцинации.

– Есть предварительное заключение о том, что ревакцинацию нужно делать с осторожнос­тью. При этом в первую очередь необходимо будет прививать уязвимые слои населения и тех граждан, у которых отсутствуют антитела. Буквально в ближайшее время на заседании МВК будут представлены предложения для утверждения программы ревакцинации, – сообщил Алексей Цой.

По его словам, МЗ РК внимательно следит за опытом других стран, и подходы везде разные. Но в целом ревакцинация во многих странах запускается через 6–9 месяцев после получения второй дозы вакцины.

В ходе брифинга Алексей Цой рассказал о состоянии эпидситуации в стране. По данным МЗ РК, четыре региона на текущий момент находятся в зоне повышенного риска («красная» зона).

– За последний месяц в Казахстане отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации, – отметил глава ведомства.

По сравнению с началом сентяб­ря ежесуточный уровень заболеваемости уменьшился в 2,4 раза, индекс распространенности на протяжении месяца – ниже единицы, занятость инфекцион­ных коек снизилась с 39 до 33%, реанимационных – с 40 до 31%. Чис­ло тяжелых и крайне тяжелых больных снизилось за последний месяц в 2 раза.

– Министерством проводится ежедневный мониторинг заболеваемости среди школьников. Зарегистрировано 9 185 случаев COVID-19, что составляет 0,26% от общего числа учащихся. Установлено более 102 тысяч контакт­ных, из которых у 624 выявлен положительный результат, – проинформировал Алексей Цой.

По его данным, среди студентов зарегистрировано 1 282 случая. В их числе 935 учащихся колледжей и 347 студентов вузов. По словам министра, низкий уровень заболеваемости среди студентов высших учебных заведений свидетельствует об эффективности проводимой в стране вакцинации.

На сегодня в РК применено 14,4 млн доз вакцины, из них первым компонентом привито 7 766 146 казахстанцев, что сос­тавляет 77,9% от подлежащего вакцинации населения. Вторым компонентом охвачено 6 756 266 человек, или 67,8%. Лидерами по темпам вакцинации являются Восточно-Казахстанская, Туркестанская области, а также города Алматы и Шымкент.

Кроме того, в связи с началом эпидсезона по гриппу и ОРВИ МЗ РК проводит мониторинг заболеваемости и вакцинации населения и по данному направлению.

– В республике с 1 сентября зарегистрировано 850 случаев ОРВИ, грипп не установлен. На сегодня против гриппа привито 694 710 человек, из них 684 051 – на бесплатной основе, 9 370 за счет работодателей и 1 289 – на платной основе, – сообщил спикер.

По данным министра, наибольший процент охвата населения прививками против гриппа отмечается в Туркестанской (9,8%), Павлодарской (4,3%), Карагандинской (3,9%) областях и Шымкенте (3,4%).

С учетом того, что клиника КВИ и ОРВИ имеет много общего, Минздрав страны настоятельно рекомендует казахстанцам свое­временно обращаться за медицинской помощью.

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