На подиум, и в пир, и в мир...

Организаторы модного события этой весной сделали акцент на этнику и традиции. Это чувствовалось и в оформ­лении площадки, на которой расположились юрты, и в самих коллекциях. Кстати, длина подиума составила 200 метров! Такая цифра стала рекордной за всю историю проведения KFW начиная с 2004 года.

На модном помосте, выстроенном в холле Дворца Республики, были представлены коллекции 17 дизайнеров из Казахстана и Кыргызстана.

Именитый казахстанский дизайнер Аида Кауменова знакома многим как основательница национальной айдентики. Сегодня же она стремится завоевывать интерес нового поколения модников. Это выражается в новых принтах, понятных и интерес­ных для молодежи.

Дизайнер Кайролла Абишев известен далеко за пределами нашей страны. Его коллекции были представлены в России, Франции, Нидерландах, Польше и Турции. Он создает сценические костюмы для артистов театра и эстрады, а также спорт­сменов, соединяя в работах национальные казахские мотивы и классический европейский крой.

Кайролла обучался теории швейного дела в Евразийском национальном университете, поработал в альма-матер преподавателем, а затем создал собственное ателье. Начинал кутюрье с шитья национальной одежды – казахских камзолов, изучив при этом историю народного костюма, особенности кроя и традиционные орнаменты. Одним их первых крупных его заказов стало создание костюмов для ста музыкантов из оркестра народных инструментов.

Мастер Наиль Байкучуков работает в категории Haute couture и создает роскошные вечерние и свадебные наряды. Его работы выбирают знаменитости многих стран мира для съемок и светских выходов. На KFW Наиль представил оригинальную коллекцию, в которую вошли куртки из страусиных перьев и воланов, роскошные костюмы с прозрачными брюками, жакеты с открытой спиной из сверкающих тканей, чокеры (короткое ожерелье, плотно прилегающее к шее) из роз.

К 32-му сезону Модной недели обладатель международных премий, модельер, магистр дизайна одежды Адиля Ботабаева, вдохновившись традициями кочевников, создала 12 образов-трансформеров, которые стали олицетворением казахской культуры в современной ее интерпретации. Цель авторской коллекции – уменьшить негативное воздействие модной индустрии на окружающую среду, ведь одна вещь может преобразоваться в несколько совершенно разных по дизайну и функциональности предметов одежды и аксессуаров.

В показах помимо отечественных манекенщиц приняли участие модели из Кыргызстана и России, которые были отобраны на кастинге среди более 400 претенденток. Специальной гостьей показов стала санкт-петербургская модель, обладательница титула Top of the world Gran Prix 2017, лицо одного из итальянских брендов свадебных платьев Милана Уварова.

Организаторы KFW активно сотрудничают с администрацией города Алматы. Руководитель отдела развития креативных индустрий управления предпринимательства и инвес­тиций города Чингиз Шингожинов сообщил, что в рамках утвержденной «Программы развития Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года» одним из при­оритетных направлений стали креативные индустрии.

– В настоящее время государством ведется активная работа по развитию креативной экономики. С учетом высокой концентрации субъектов креативных индустрий в Алматы наиболее перспективными секторами были выделены кино и анимация, музыка, новые медиа и цифровые культуры, киберспорт и геймдеве­лопмент, мода и ремесленничество, архитектура, дизайн, а также современное искусство, – говорил Чингиз Шингожинов. – Мы уверены, что в сотрудничестве и тесном взаимодействии будут сделаны значительные шаги для популяризации и поддерж­ки креативного предпринимательства.

По его словам, Kazakhstan Fashion Week на протяжении многих лет вносит вклад в развитие кластера, активно вовлечена в реализацию государственных программ и планов, а также способствует узнаваемости бренда страны на международной арене.

Показы весенней сессии KFW стартовали в Актобе, к модному проекту присоединился и Шымкент. После завершения алматинского показа KFW переместится в Караганду.