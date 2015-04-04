Свежий выпуск На подиуме в песках Юрий МАКАРОВ

Заняв после первого этапа третье место в группе легковых автомобилей с малым отличием от серийных моделей (класс Т2), наши гонщики сохраняли эту позицию до конца состязаний, наращивая результаты в общем зачете. Особенно удачным был для них предпоследний четвертый этап – 405 километров, их них 258 составлял скоростной спецучасток. На этой дистанции Березовский и Фальков стали первыми в своем классе и поднялись на пять позиций в генеральной классификации.

Из-за сильной бури и слабой видимости пятый, заключительный этап организаторы отменили. Итоги были подведены по четырем состоявшимся. Наш экипаж в своем классе автомобилей завоевал «бронзу».

Уверенная поступь

На женском чемпионате мира по хоккею с шайбой среди команд второго дивизиона группы «А», проходящем в Дамфрисе (Великобритания), сборная Казахстана одержала третью подряд победу. Самую, наверное, предсказуемую в очередной игровой день – над аутсайдерами турнира из Новой Зеландии. В ворота соперниц из Южного полушария подопечные главного тренера команды РК Александра Мальцева и его помощников Сергея Соловьева и Натальи Скобелкиной забросили десять безответных шайб. Их авторами стали Мадина Турсунова (2), Алена Фукс (2), Меруерт Рыспек (2), Дария Молдабай, Карина Фельзинк, Надежда Филимонова и Зарина Тухтиева.

В тот же день хоккеистки Южной Кореи нанесли поражение польским спортсменкам – 4:3, а хозяйке льда – команде Хорватии – 8:1. Лидерство в турнирной таблице удерживают сборные Великобритании и Казахстана, набравшие по 9 очков. Сегодня наши спортсменки играют с Хорватией, а завтра у них матч за первое место с хоккеистками Великобритании.

Осечка в полуфинале

Хоккеисты карагандинской «Сарыарки» завершили сезон в Высшей хоккейной лиге. В полуфинальной серии плей-офф до четырех побед они с «сухим» счетом 0:4 уступили двукратному обладателю Кубка Братины – нефтекамскому «Торосу».

Начало неудачам было положено дома, на «Караганда-Арене»: прошлогодние обладатели почетного приза на своем льду уступили и в первом матче (2:3 в овертайме), и во втором – 1:2. С общим счетом в серии 0:2 наша команда поехала в Нефтекамск с надеждой все-таки дать бой «Торосу» и сравнять результат. Но на чужих площадках это сделать сложнее, чем дома. Активно поддерживаемые своими болельщиками хоккеисты «Тороса» сначала взяли третье победное очко в овертайме (3:2), а затем довершили дело в четвертом матче, оказавшемся в этом противостоянии последним, – 2:0. Серия получилась напряженной, и после решающего матча даже главный тренер «Тороса» Константин Полозов признал, что «счет не отражает истинного положения вещей»...

Так или иначе в финал вышел «Торос». Наиболее вероятным его соперником будет «Ижсталь» из Ижевска, выигрывающая свой полуфинал у ТХК (Тверь) со счетом 3:0. Вчера эти команды провели четвертую встречу.



