Свежий выпуск
На подиуме в песках
Юрий МАКАРОВ
Заняв после первого этапа третье место в группе легковых автомобилей с малым отличием от серийных моделей (класс Т2), наши гонщики сохраняли эту позицию до конца состязаний, наращивая результаты в общем зачете. Особенно удачным был для них предпоследний четвертый этап – 405 километров, их них 258 составлял скоростной спецучасток. На этой дистанции Березовский и Фальков стали первыми в своем классе и поднялись на пять позиций в генеральной классификации.
Из-за сильной бури и слабой видимости пятый, заключительный этап организаторы отменили. Итоги были подведены по четырем состоявшимся. Наш экипаж в своем классе автомобилей завоевал «бронзу».
Уверенная поступь
На женском чемпионате мира по хоккею с шайбой среди команд второго дивизиона группы «А», проходящем в Дамфрисе (Великобритания), сборная Казахстана одержала третью подряд победу. Самую, наверное, предсказуемую в очередной игровой день – над аутсайдерами турнира из Новой Зеландии. В ворота соперниц из Южного полушария подопечные главного тренера команды РК Александра Мальцева и его помощников Сергея Соловьева и Натальи Скобелкиной забросили десять безответных шайб. Их авторами стали Мадина Турсунова (2), Алена Фукс (2), Меруерт Рыспек (2), Дария Молдабай, Карина Фельзинк, Надежда Филимонова и Зарина Тухтиева.
В тот же день хоккеистки Южной Кореи нанесли поражение польским спортсменкам – 4:3, а хозяйке льда – команде Хорватии – 8:1. Лидерство в турнирной таблице удерживают сборные Великобритании и Казахстана, набравшие по 9 очков. Сегодня наши спортсменки играют с Хорватией, а завтра у них матч за первое место с хоккеистками Великобритании.
Осечка в полуфинале
Хоккеисты карагандинской «Сарыарки» завершили сезон в Высшей хоккейной лиге. В полуфинальной серии плей-офф до четырех побед они с «сухим» счетом 0:4 уступили двукратному обладателю Кубка Братины – нефтекамскому «Торосу».
Начало неудачам было положено дома, на «Караганда-Арене»: прошлогодние обладатели почетного приза на своем льду уступили и в первом матче (2:3 в овертайме), и во втором – 1:2. С общим счетом в серии 0:2 наша команда поехала в Нефтекамск с надеждой все-таки дать бой «Торосу» и сравнять результат. Но на чужих площадках это сделать сложнее, чем дома. Активно поддерживаемые своими болельщиками хоккеисты «Тороса» сначала взяли третье победное очко в овертайме (3:2), а затем довершили дело в четвертом матче, оказавшемся в этом противостоянии последним, – 2:0. Серия получилась напряженной, и после решающего матча даже главный тренер «Тороса» Константин Полозов признал, что «счет не отражает истинного положения вещей»...
Так или иначе в финал вышел «Торос». Наиболее вероятным его соперником будет «Ижсталь» из Ижевска, выигрывающая свой полуфинал у ТХК (Тверь) со счетом 3:0. Вчера эти команды провели четвертую встречу.

Популярное

Все
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Шура спел на улице в Нур-Султане
Наступает судьбоносный момент в политической истории Казахстана – мажилисмен
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Обращение Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана – полный текст
Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
О 20-ти тысячах террористов в ходе январских событий высказался Токаев
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Глава Мажилиса отдал свой голос на референдуме
Выплаты по беременности и родам планируют увеличить в Казахстане
Что говорят эксперты об итогах референдума в Казахстане
Токаев пообещал большие изменения в общественной жизни Казахстана
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования

Читайте также

Свежий выпуск
Исторически важный момент
Свежий выпуск
Скучать не придется
Свежий выпуск
О перспективах водной отрасли
Свежий выпуск
В поддержку перемен

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]