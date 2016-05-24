Горечь поражения на старте испытал и первый номер мужского казахстанского рейтинга – Михаил Кукушкин. Он проиграл французу Адриану Маннарино – 4:6, 6:2, 2:6, 4:6. Зато вырвала победу у немки Карины Виттхефт наша Зарина Дияс – 2:6, 6:4, 6:2. В одиночном разряде казахстанским болельщикам осталось узнать результаты матчей первого круга с участием Юлии Путинцевой и Галины Воскобоевой.

Тем временем определились соперницы казахстанских теннисисток в женском парном разряде. Ярослава Шведова со своей постоянной напарницей Тимеа Бабош (Венгрия) скрестят ракетки с сестрами Ариной и Анастасией Родионовыми из Австралии, знаменитые сестры Серена и Винус Уильямс (США) будут экзаменовать Юлию Путинцеву и Елену Остапенко (Латвия). И, наконец, Галина Воскобоева и Виталия Дьяченко (Россия) сыграют с румынками Ириной-Камелией Бегу и Моникой Никулеску.

Рядом с пьедесталом

Восемь сильнейших команд собрались в иранском городе Ширазе на Кубок мира по греко-римской борьбе. Соревнования проходили в формате «стенка на стенку», то есть участники проводили полноценные матчи между национальными сборными. В казахстанскую дружину входили 16 палуанов.

Две первые встречи наши борцы провели с подъемом, одержав победы над соперниками из Германии и Беларуси с одинаковым счетом 5:3. А вот против команды России у земляков аргументов нашлось немного – 1:7 и второе место в предварительной группе. Единственную победу в поединке против россиян в нашем составе одержал Досжан Картиков (весовая категория до 75 кг), готовящийся к олимпийскому турниру в Рио-де-Жанейро.

Матч за бронзовые медали с командой Турции, занявшей второе место в другой группе, прошел в исключительно напряженной борьбе и закончился со счетом 4:4. По дополнительным показателям (техническим очкам) преимущество было отдано туркам. В результате итоговая расстановка сил на Кубке мира выглядит так: 1. Иран. 2. Россия. 3. Турция. 4. Казахстан. 5–6. Азербайджан и Беларусь. 7–8. Украина и Германия.

Настольные баталии

В Караганде завершился чемпионат Казахстана по настольному теннису с участием почти всех ведущих мастеров малой ракетки страны. Не было разве что недавно получившего лицензию на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро Кирилла Герасименко из Астаны.

Как сообщает пресс-служба Федерации настольного тенниса РК, в мужском одиночном разряде победу одержал Денис Жолудев (ВКО), второе место занял Эрик Райтер (Караганда), на третью ступеньку пьедестала почета поднялись Тимур Кельбуганов (Алматы) и Александр Герасименко (Астана). Чемпионкой Казахстана-2016 среди женщин стала Наталья Сладкова (Караганда), «серебро» получила ее землячка Юлия Гац, «бронзу» – Гульчехра Хусейнова (ЗКО) и Анастасия Лаврова (Астана). Были названы лучшие и в парных разрядах.

Результативный тур

Все матчи седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Первой лиги оказались результативными.

Итоги встреч таковы: «Байтерек» (Астана) – «Кызыл-Жар» (Петропавловск) – 1:2, «Алтай» (Семей) – «Экибастуз» – 1:0, «Махтаарал» (Южно-Казахстанская область) – «Каспий» (Актау) – 2:2, «Шахтер-Булат» (Темиртау) – «Байконур» (Кызылорда) – 3:2, «Кайсар» («Кызылорда) – «Кыран» (Шымкент) – 2:0. Впереди по-прежнему идет группа лидеров, возглавляет которую «Кайсар», набравший 15 очков. Далее следуют «Кызыл-Жар» – 14, «Махтаарал» – 13, «Кыран» и «Экибастуз» – по 12. Матчи 8-го тура состоятся 28 и 31 мая.