Свежий выпуск На подступах к медалям Юрий ЛИФИНЦЕВ

После двух стартовых и вполне прогнозируемых поражений от сборных России и Швеции команда Казахстана встретилась с самым непримиримым своим соперником – дружиной из Финляндии. Все последние годы именно между ними идет спор за бронзовые награды, и казахстанцы все чаще и чаще выходят в нем победителями.

На этот раз мирным (3:3) получился только исход основного времени. В составе сборной Казахстана отличились Денис Слаутин, Рауан Исалиев и Леонид Бедарев. Встреча изобиловала силовой борьбой, потасовками на поле, а в послематчевой серии 12-метровых ударов больше преуспели наши хоккеисты – 4:3. Этот результат принес им третье место в предварительной группе «А».

После игры капитан сборной Финляндии полузащитник Вилли Аалтонен посетовал на то, что хоккеисты его команды до сих пор не смогли акклиматизироваться в таком далеком от Суоми Хабаровске, плохо спят по ночам. А полузащитник сборной Казахстана Денис Слаутин, напротив, излучал оптимизм: «От игры к игре мы прибавляем, надеемся на дальнейшие победы». Ветерана сборной РК на послематчевой пресс-конференции поддержал и главный тренер нашей дружины Алексей Никишов: «Командные действия у нас улучшаются с каждой игрой».

В другом принципиальном матче встретились бесспорные претенденты на «золото» – сборные России и Швеции. И здесь была зафиксирована ничья (1:1), а, точнее пробив пенальти (5:4), первое место в группе «А» заняли скандинавы. Но и это еще ни о чем не говорит, борьба за медали 2015 года, по сути, только начинается. Вчера команды играли четвертьфинальные матчи. На лед в порядке очередности выходили сборные Казахстана – Беларуси, Финляндии – Норвегии, Швеции – Латвии, России – США.

Улучшившие командные действия, казахстанские хоккеисты уверенно, прямо-таки с гандбольным счетом взяли верх над занявшими второе место в группе «В» игроками сборной Беларуси – 26:8. В нашем составе особенно отличились Денис Слаутин и Павел Дубовик, забившие по 5 голов, а также Сергей Почкунов и Рауан Исалиев (по 4). В полуфинале мундиаля подопечные Алексея Никишова 2 апреля встретятся со сборной России.



