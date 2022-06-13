Фото: Kazpravda.kz
Общество
На покупку, ремонт и аренду госучреждений в новых областях Казахстана потребуется около 12 млрд тенге
Диасов Ораз
корреспондент

Министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, сколько средств потребуется на покупку, ремонт и аренду административных зданий в трех новых областях Казахстана, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Новые областные центры располагают административными зданиями, необходимыми для функционирования госорганов и работников. На сегодня местными исполнительными органами определены предварительные объемы бюджетных средств, необходимые для приобретения, ремонта, аренды административных зданий в областных центрах. Предварительная общая потребность составляет около 12 миллиардов тенге", – сообщил Алибек Куантыров.

Министр отметил, что дополнительные деньги будут выделяться как из местных, так и республиканского бюджетов.

"На сегодня есть все необходимые механизмы, есть ресурсы, та сумма, которая была озвучена, это на первый этап, для переезда и для организации работы акиматов", – добавил спикер.

 

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