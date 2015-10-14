На поле вышли юниоры Свежий выпуск 533 Владимир РАЙХЕЛЬ

Для участия в нем были приглашены 16 футбольных команд учащихся колледжей, общеобразовательных, специализированных спортивных и военных школ, футбольные клубы Алматы и Талгарского района, в том числе «Кайрат», ЦСКА, «Алматы», «Барс» и другие. И это не могло не сказаться на повышении уровня турнира, качестве показанной игры.

Чтобы придать большую торжественность началу соревнований, показать преемственность поколений казахстанского футбола, на открытие турнира были приглашены ветераны футбольного клуба «Кайрат» Диас Омаров, Виктор Абгольц, Виктор Катков, Фанас Салимов, Александр Мазманьян, Александр Жуйков, Роберт Анторян, которые поделились своими секретами в достижении высоких результатов в футболе и высказали добрые пожелания молодым игрокам.

Турнир на предварительной стадии проводился в четырех группах по круговой системе, а затем 8 лучших команд по системе плей-офф определили победителя.

В первом полуфинале встретились ФК «Барс» и ЦСКА-2. В упорной борьбе победа досталась «Барсу» (3:2). В другом полуфинале ребята из Республиканского эстрадно-циркового колледжа им. Ж. Елебекова играли с командой СШ № 29 Талгарского района. Сильнее оказались будущие артисты (3:2), показавшие настоящий артистизм во владении мячом на поле. В решаю­щем матче за почетный трофей удача была на стороне более профессионального и маститого в футболе ФК «Барс».

По окончании финального поединка состоялось награждение лауреатов этих интересных соревнований. Игрокам команды-победительницы и призерам турнира вручены медали, грамоты и кубок. На церемонии закрытия ребята из футбольного клуба «Барс» еще раз подтвердили свой высокий уровень, став обладателями всех индивидуальных призов. Лучшим бомбардиром турнира с 7 забитыми мячами признан Ильзат Исаметдинов, самым техничным игроком – Асылбек Канат, лучшим вратарем – Руслан Абдулхаиров. Им вручены ценные подарки.