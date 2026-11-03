На поле ждут каждого

фото предоставлено Bolashak Charity

Четырнадцатилетний Айбын Максотов из Атырау с детства любит футбол. Но из-за особенностей здоровья секции часто ему отказывали. А с появлением UNI Football League у Айбына появилась возможность заниматься любимым видом спорта.

Этот проект объединяет детей и подростков с аутизмом, синдромом Дауна, детским церебральным параличом и другими особенностями развития: ребята учатся играть в футбол и командной работе, заводят дружбу и выезжают на матчи в другие города. Для многих семей в Казахстане это делает спорт по-настоя­щему открытым и равным для всех.

– Когда нам впервые позвонил тренер и сказал, что Айбын сможет заниматься футболом, мы были безумно рады. Сейчас он с большим желанием ходит на тренировки, старается и с нетерпением ждет каждой игры. После прошлогоднего турнира в Астане он еще долго вспоминал этот день и постоянно рассказывал о нем. Для меня самое важное – видеть, как он выходит на поле, чувствует себя частью команды и верит в свои силы, – поделилась мама юного футболиста Динара Хайруллина.

UNI Football League был запущен в 2023 году при поддержке Freedom Holding Corp., акимата Астаны и посольства Испании. Сегодня в Астане, Алматы, Актобе, Атырау, Караганде, Петропавловске, Семее, Таразе, Усть-Каменогорске и Шымкенте занимаются 120 детей и подростков.

Председатель попечительского совета фонда Bolashak Charity Динара Гаплан подчеркивает задачу проекта: дать ребенку возможность заниматься еженедельно, в команде, с профессиональным наставником. Поэтому работа лиги продолжается и между большими турнирами. В расписании участников обычные тренировки, товарищеские встречи, знакомство с профессиональными игроками. За последний год в регионах состоялось 682 тренировки.

С ребятами занимаются квалифицированные специалисты, среди которых есть тренеры с лицензиями Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) категорий B, C и D. К инклюзивному движению подключается и большой футбол: лига заключила меморандум с футбольным клубом «Қызылжар». Его игроки и команда «Атырау» провели мастер-классы для воспитанников UNI Football League.

В этом году специалисты проекта прошли двухдневный республиканский семинар – изучали адаптивную физическую культуру, управление эмоциональными состояниями детей, вопросы их защиты и оказание первой помощи. Эти знания помогают учитывать потребности их подопечных во время упражнений и игр.

– Самое ценное для меня – их отношение к тренировкам. Мы занимаемся два раза в неделю, а когда встречаемся снова, ребята бегут навстречу так, словно не виделись очень давно. Когда ребенок искренне радуется тебе, как близкому человеку, понимаешь, насколько важны для него эти занятия, – рассказал тренер команды из Тараза Игорь Светачев.

По словам руководителя лиги Чингиса Темерханова, юные футболисты способны разбираться в сложных тактических задачах и выполнять координационные упражнения. Постепенно они становятся увереннее, осваивают командную игру. На поле ребята учатся договариваться и действовать вместе, становятся самостоятельнее. А применить отработанное помогают товарищеские матчи.

Так, на Центральном стадионе им. Кажымукана Мунайтпасова в Астане сос­тоялся второй республиканский турнир UNI Football League. Мероприятие посетили более 200 человек. За день прошло 20 матчей продолжительностью по 15 минут. Почти 90 юных футболистов из девяти городов страны смогли продемонстрировать свои спортивные навыки на поле. Победителями были все – каждый воспитанник клуба получил медаль и памятные подарки.

Опыт казахстанской лиги заслужил международное признание за работу, которая делает футбол доступнее и помогает людям с инвалидностью участвовать в спортивной жизни. Проект получил бронзовую награду UEFA Grassroots Awards 2025/26 в категории Best Disability Initiative.