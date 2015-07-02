На полмиллиарда долларов

Свежий выпуск
1061
Валерий ВЕДЕНКО, Костанай
Аким области Нуралы Садуакасов встретился с делегацией известной инвестиционной компании Zhongfu Investment Group Limited Company из Китайской Народной Республики и представителями ТОО «Kaz Grain Food Almaty» (Алматы). Во встрече участвовали Ли Чифэнг – председатель правления Zhongfu Investment Group Limited Company, Лю Личиан – председатель правления Jiaxin International Resources Investment Limited (Hong Kong), Бауржан Баймухамедов – председатель совета директоров ТОО «Kaz Grain Food Almaty». Стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества, в частности, вложения средств китайскими инвесторами в агропромышленный комплекс области и создания высокоинтегрированной компании по выращиванию масличного льна с его последующей глубокой переработкой.
– Мы нацелены на сотрудничество в сфере сельского хозяйства, – отметил Ли Чи­фэнг. – Производство масла в Китае – это на 80% импорт ресурсов. Несмотря на усилия Правительства, дефицит пищевого масла на сегодня составляет 20%. Правительством Китая принято решение увеличивать производство растительного масла. Мы считаем, что Костанайская область – хороший выбор для вложения инвестиций в этом направлении.
Действительно, как отметил Нуралы Садуакасов, регион за последние годы за счет собственного производства не только преодолел дефицит растительного масла, но порядка 30% от объемов его выпуска сегодня отправляет на экспорт. При этом имеется потенциал для дальнейшего увеличения посевных площадей под масличные культуры и улучшения организации переработки. В текущем году под масличными занято 360 тыс. га, что составляет 8% от объемов всего ярового сева.
Фонд Zhongfu Investment Group Limited Company предложил создать в области казахстанское предприятие, которое будет заниматься всем циклом выращивания, обработки и переработки льна, а также семеноводческой деятельностью. Созданные рабочие места будут закреплены за местными кадрами.
На встрече был подписан меморандум о сотрудничестве между акиматом Костанайской области и Zhongfu Investment Group Limited Company, который является рамочным соглашением для координации действий, выстраивания пошаговой «дорожной карты» реализации проекта.

Популярное

Все
На сцене Театра «Астана Опера» проходит международный фестиваль «Опералия»
Количество экстремальных погодных и природных явлений, связанных с изменением климата, во всем мире возрастает
Пятьсот миллионов в виде субсидий украли у государства работники костанайского мясокомбината
Океан нуждается в защите
Рынок Казахстана наводнен поддельной продукцией, повсеместно нарушаются права покупателей. Но готовы ли государственные органы с этим бороться?
Закрывайте двери!
YuMi спасает джунгли
В Алматы растет число дорожных аварий, совершенных водителями средств индивидуальной мобильности
Атакуют… сверчки
В Восточном Казахстане санитарные врачи советуют выбирать овощи и фрукты с маркировкой органического продукта
В области Жетысу нерадивые родители задолжали собственным детям 366 миллионов тенге.
Неутешительными результатами закончилась месячная проверка АО «Озенмунайгаз» и его подрядных организаций
Вливания набережную не спасают
Еврокоды тормозят строительство
Кому участок по сходной цене?
Деревья в… кодексе
Чтобы лес уберечь от пожаров
Проза как стихи
Портреты заговорили
Любовь и свобода
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Полвека, а может быть и больше, понадобится на восстановление леса в области Абай
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Изрезал ножом супругу во дворе дома житель Костаная
Все без исключения страны ядерного клуба модернизируют свои арсеналы, сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира в ежегодном отчете
Говорили открыто и откровенно
Вертолеты привлекли к тушению пожара под Астаной
Растет число беженцев
На правительственном часе в Мажилисе были обсуждены вопросы импортозамещения плодоовощной продукции, ее переработки и хранения
Дополнительные силы ДЧС двух областей направили на тушение пожара под Астаной
Казахстанская анимационная лента «Бесік жыры» признана лучшей на фестивале Roshani International Film Festival 2023 (Индия)
Полмиллиарда тенге собрали для пострадавших от лесного пожара в области Абай
Загоревшийся сухостой тушат в Астане
Осуждены участники ОПГ, незаконно зарегистрировавшей почти 350 тысяч авто в Казахстане
Сохранять единство и идти вперед
Наполовину снижен тариф на воду в Алматинской области после проверки прокурорами
Объявлен топ-5 туристских городов Казахстана
В Восточно-Казахстанской области на горном перевале с видом на дорожные серпантины появилось… пианино
Регистрация авто по поддельным документам: преступные группы задержаны в трех регионах РК
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Роль истории в жизни общества
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Тернистый путь к знаниям
Высокая миссия зергера
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
БАКАД запустили в Алматинской области
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция

Читайте также

Чтобы лес уберечь от пожаров
Время мастеров
Исторический финал
Любовь и свобода

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]