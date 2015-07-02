На полмиллиарда долларов Свежий выпуск 1061 Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

Аким области Нуралы Садуакасов встретился с делегацией известной инвестиционной компании Zhongfu Investment Group Limited Company из Китайской Народной Республики и представителями ТОО «Kaz Grain Food Almaty» (Алматы). Во встрече участвовали Ли Чифэнг – председатель правления Zhongfu Investment Group Limited Company, Лю Личиан – председатель правления Jiaxin International Resources Investment Limited (Hong Kong), Бауржан Баймухамедов – председатель совета директоров ТОО «Kaz Grain Food Almaty». Стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества, в частности, вложения средств китайскими инвесторами в агропромышленный комплекс области и создания высокоинтегрированной компании по выращиванию масличного льна с его последующей глубокой переработкой.

– Мы нацелены на сотрудничество в сфере сельского хозяйства, – отметил Ли Чи­фэнг. – Производство масла в Китае – это на 80% импорт ресурсов. Несмотря на усилия Правительства, дефицит пищевого масла на сегодня составляет 20%. Правительством Китая принято решение увеличивать производство растительного масла. Мы считаем, что Костанайская область – хороший выбор для вложения инвестиций в этом направлении.

Действительно, как отметил Нуралы Садуакасов, регион за последние годы за счет собственного производства не только преодолел дефицит растительного масла, но порядка 30% от объемов его выпуска сегодня отправляет на экспорт. При этом имеется потенциал для дальнейшего увеличения посевных площадей под масличные культуры и улучшения организации переработки. В текущем году под масличными занято 360 тыс. га, что составляет 8% от объемов всего ярового сева.

Фонд Zhongfu Investment Group Limited Company предложил создать в области казахстанское предприятие, которое будет заниматься всем циклом выращивания, обработки и переработки льна, а также семеноводческой деятельностью. Созданные рабочие места будут закреплены за местными кадрами.

На встрече был подписан меморандум о сотрудничестве между акиматом Костанайской области и Zhongfu Investment Group Limited Company, который является рамочным соглашением для координации действий, выстраивания пошаговой «дорожной карты» реализации проекта.



