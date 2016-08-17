​На полное гособеспечение

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Динара ЮСУПОВА

Возврат этих средств в республиканский бюджет является обязательным условием для перевода этой категории граждан на полное государственное пенсионное обеспечение. А сама мера позволит значительно увеличить размер их пенсий, поясняется в сообщении пресс-центра АО «ЕНПФ». Право на использование оставшихся пенсионных накоплений военнослужащие и сотрудники силовых структур получат на общих основаниях, в соответствии с нормами пенсионного законодательства. На этих же условиях будут получать пенсионные выплаты те военнослужащие и сотрудники силовых структур, возврат 50% взносов которых по каким-либо причинам не был произведен.

При этом, напоминается в пресс-релизе ЕНПФ, уплата обязательных пенсионных взносов в пользу военнослужащих и сотрудников силовых структур с 1 января 2016 года прекращена. С этого же периода на основании справки-подтверждения ЕНПФ о списании с ИПС 50% от суммы обязательных пенсионных взносов осуществляется перерасчет размеров пенсий по военнослужащим и сотрудникам силовых структур, являющимся получателями выплат по выслуге лет в «неполном» объеме.

Предоставление справки-подтверждения ЕНПФ также является одним из условий для назначения пенсий из государственного бюджета по выслуге лет военнослужащим и сотрудникам силовых структур, впервые поступившим на службу с 1 января 1998 года.

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