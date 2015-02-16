Общество
На полное государственное пенсионное обеспечение переведут военнослужащих ВС РК
Ксения Воронина
С января 2016 года планируется перевести всех военнослужащих Вооруженных сил Казахстана на государственное пенсионное обеспечение. Это предусмотрено в рамках Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы РК до 2030 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

"Таким образом, при выходе на пенсию по достижению предельного возраста на воинской службе, по состоянию здоровья или организационно-штатным мероприятиям военнослужащие будут получать пенсионные выплаты за выслугу лет в полном объеме из государственного бюджета. Военнослужащие, имеющие на указанный период выслугу менее 10 лет, обеспечиваются пенсионными выплатами из госбюджета в неполном объеме и за счет произведенных пенсионных накоплений в размере 20% от денежного содержания", – сообщает ведомство.

Отмечается, что пенсионное обеспечение лиц, впервые призванных после 21 января 1998 года, предусмотрено только за счет произведенных пенсионных накоплений в размере 20% от денежного содержания.

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РК, с 1 января 2015 года военнослужащим, являющимся действующими пенсионерами, пенсионные выплаты повышены на 9%.

"Для получения пенсионных выплат за выслугу лет военнослужащим необходимо иметь 25 лет общего трудового стажа и не менее 12,6 лет непрерывного стажа воинской службы", – уточняется в распространенной информации.

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