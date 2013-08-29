На полную мощность

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Экономика
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Технологию безопалубочного вибропрессования плит директор завода Алимжан Куртаев позаимствовал у россиян. Он побывал на целом ряде подобных производств и убедился, что ее использование уменьшает энергетические затраты, в несколько раз увеличивает производительность труда и ничуть не уступает по качеству традиционным технологиям. Проект обошелся предприятию почти в миллиард тенге. Оборудование приобрели по лизингу через БРК-банк. Хорошим подспорьем при покупке стала государственная программа «Производительность-2020». Сегодня на заводе получили работу почти полторы сотни человек.

Предприятие стало одним из участников программы «Доступное жилье-2020». И это неудивительно, ведь линия безопалубочного вибропрессования позволяет производить 150 тыс. кв. м жилья в год. В качестве сомневаться не приходится. Прочность бетона проверяют в заводской лаборатории. На каждый вид продукции имеется сертификат соответствия и выдается паспорт, где обязательно стоит печать отдела технического контроля.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент

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