На полную мощность

Технологию безопалубочного вибропрессования плит директор завода Алимжан Куртаев позаимствовал у россиян. Он побывал на целом ряде подобных производств и убедился, что ее использование уменьшает энергетические затраты, в несколько раз увеличивает производительность труда и ничуть не уступает по качеству традиционным технологиям. Проект обошелся предприятию почти в миллиард тенге. Оборудование приобрели по лизингу через БРК-банк. Хорошим подспорьем при покупке стала государственная программа «Производительность-2020». Сегодня на заводе получили работу почти полторы сотни человек.

Предприятие стало одним из участников программы «Доступное жилье-2020». И это неудивительно, ведь линия безопалубочного вибропрессования позволяет производить 150 тыс. кв. м жилья в год. В качестве сомневаться не приходится. Прочность бетона проверяют в заводской лаборатории. На каждый вид продукции имеется сертификат соответствия и выдается паспорт, где обязательно стоит печать отдела технического контроля.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент