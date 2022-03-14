Свежий выпуск На полях дипломатического форума 14 марта 2022 г. 2:22 Елбасы встретился с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях Дипломатического форума в Анталье. Нурсултан Назарбаев принял участие в Дипломатическом форуме в Анталье. Участники форума, среди которых главы государств и правительств, политики, дипломаты, бизнес-лидеры, ученые и эксперты, обсудили широкий круг вопросов в области международных отношений в рамках всеобъемлющей темы «Перекодирование дипломатии». Кроме того, на полях дипломатического форума Первый Президент Казахстана провел переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Елбасы поблагодарил Президента Турецкой Республики за приглашение принять участие в международном форуме, подчеркнув значение данного мероприятия в контексте происходящих глобальных геополитических изменений. В свою очередь Реджеп Эрдоган отметил весомый вклад Нурсултана Назарбаева в становление и развитие казахстанско-турецких отношений. Президент Турции также дал высокую оценку деятельности Первого Президента Казахстана в сфере расширения и углубления интеграционных процессов стран тюркского мира. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по самым актуальным вопросам международной повестки дня, подчеркнув важность предпринимаемых усилий по урегулированию военного конфликта в Украине путем дипломатии и восстановления межгосударственного диалога, сообщила пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы.