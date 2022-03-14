Елбасы встретился с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях Дипломатического форума в Анталье.

Нурсултан Назарбаев принял участие в Дипломатическом форуме в Анталье. Участники форума, среди которых главы государств и правительств, политики, дипломаты, бизнес-лидеры, ученые и эксперты, обсудили широкий круг вопросов в облас­ти международных отношений в рамках всеобъемлющей темы «Перекодирование дипломатии».

Кроме того, на полях дипломатического форума Первый Президент Казахстана провел переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Елбасы поблагодарил Президента Турецкой Рес­публики за приглашение принять участие в международном форуме, подчерк­нув значение данного мероприятия в контексте происходящих глобальных геополитических изменений.

В свою очередь Реджеп Эрдоган отметил весомый вклад Нурсултана­ Назарбаева в становление и развитие казахстан­ско-турецких отношений. Президент Турции также дал высокую оценку деятельности Первого Президента Казахстана в сфере расширения и углубления интеграционных процессов стран тюркского мира.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по самым актуальным вопросам международной повестки дня, подчеркнув важность предпринимаемых усилий по урегулированию военного конфликта в Украине путем дипломатии и восстановления межгосударственного диалога, сообщила пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы.