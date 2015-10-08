На полях «Житницы» Свежий выпуск Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Еще несколько лет назад 18 тонн картошки с гектара считалось пределом мечтаний. И это, несмотря на то что почва здесь с примесью песка, а значит, как нельзя лучше подходит для выращивания культуры. Возможно, поэтому никто не считал раньше нужным особо церемониться с ней: весной закапывали клубни в землю, летом гряды пропалывали, а осенью выкапывали выращенное. Разумеется, всегда радовались хорошему урожаю и сетовали на плохую погоду, если картофель не уродился.

Все изменилось, когда в 2012 году на востоке страны прошел республиканский форум межобластной интеграции. Руководитель крестьянского хозяйства «Житница» Наталья Вожова очень хорошо восприняла тогда предложение будущего партнера и инвестора Нурлана Козыбаева из ЮКО вместе поработать над повышением рентабельности картофелеводства.

С немецким агрономом Гюнтером Шмидтом южноказахстанский предприниматель познакомился, когда приехал в Германию закупать сельхозтехнику для своего нового проекта: тракторы, комбайны, пневматические сеялки точного высева, ботвоудалители, приспособления для культивации, внесения инсектицидов и гербицидов. Нужен был опытный специалист, и г-н Шмидт, несмотря на молодость, отлично подходил для того, чтобы консультировать казахстанских фермеров по части выращивания второго хлеба на благодатной шемонаихинской земле.

Семья Гюнтера у себя на родине владеет небольшим фермерским хозяйством в местечке Баден Вюртемберг. До знакомства с Козыбаевым агроном имел довольно смутное представление о Казахстане, но вот уже течение трех лет подряд он несколько раз в год приезжает в нашу страну и лично следит за «процессом».

– За картофельными посевами необходимо ухаживать круглое лето, – говорит он. – Только в этом случае крестьянин не зависит от погоды и всегда может рассчитывать на высокие урожаи. Немецкие фермеры убирают от 35 до 50 тонн с гектара. Три года назад в окрестностях села Убинка крестьяне «Житницы» засеяли по немецкой технологии сразу 208 га, но получили только 25 тонн на круг. Клубни одного из трех использованных сортов семян оказались больными. На следующий год, по словам Натальи Вожовой, от прежних семян пришлось отказаться и использовать новые – голландских, немецких и отечественных сортов, в том числе карагандинский «аладдин».

В прошлый и нынешний сезон здесь собрали хороший, даже по немецким меркам, урожай – в среднем по 35–40 тонн с га. Рынок сбыта – Южно-Казахстанская область, где убинский картофель пользуется повышенным спросом.

– Не реже чем раз в четыре года поле должно отдыхать, – делится Гюнтер Шмидт. – Если не соблюдать это правило, не жди высоких урожаев. В первый год можно не досчитаться 10–15%, а в последующие и вовсе потерять половину урожая.

Не случайно убинцы уже нынешней осенью приступили к подготовке двух новых полей, которые будущей весной засадят элитными семенами картофеля. В эти дни овощеводы заняты также и тем, что протягивают от речки Убы к картофельным полям дополнительные трубопроводы от насосов. С приобретением современной оросительной техники Reinke хозяйство «Житница» защитило себя и от возможной засухи в будущий сезон.