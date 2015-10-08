На полях «Житницы»

Свежий выпуск
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
Еще несколько лет назад 18 тонн картошки с гектара считалось пределом мечтаний. И это, несмотря на то что почва здесь с примесью песка, а значит, как нельзя лучше подходит для выращивания культуры. Возможно, поэтому никто не считал раньше нужным особо церемониться с ней: весной закапывали клубни в землю, летом гряды пропалывали, а осенью выкапывали выращенное. Разумеется, всегда радовались хорошему урожаю и сетовали на плохую погоду, если картофель не уродился.
Все изменилось, когда в 2012 году на востоке страны прошел республиканский форум межобластной интеграции. Руководитель крестьянского хозяйства «Житница» Наталья Вожова очень хорошо восприняла тогда предложение будущего партнера и инвестора Нурлана Козыбаева из ЮКО вместе поработать над повышением рентабельности картофелеводства.
С немецким агрономом Гюнтером Шмидтом южноказахстанский предприниматель познакомился, когда приехал в Германию закупать сельхозтехнику для своего нового проекта: тракторы, комбайны, пневматические сеялки точного высева, ботвоудалители, приспособления для культивации, внесения инсектицидов и гербицидов. Нужен был опытный специалист, и г-н Шмидт, несмотря на молодость, отлично подходил для того, чтобы консультировать казахстанских фермеров по части выращивания второго хлеба на благодатной шемонаихинской земле.
Семья Гюнтера у себя на родине владеет небольшим фермерским хозяйством в местечке Баден Вюртемберг. До знакомства с Козыбаевым агроном имел довольно смутное представление о Казахстане, но вот уже течение трех лет подряд он несколько раз в год приезжает в нашу страну и лично следит за «процессом».
– За картофельными посевами необходимо ухаживать круглое лето, – говорит он. – Только в этом случае крестьянин не зависит от погоды и всегда может рассчитывать на высокие урожаи. Немецкие фермеры убирают от 35 до 50 тонн с гектара. Три года назад в окрестностях села Убинка крестьяне «Житницы» засеяли по немецкой технологии сразу 208 га, но получили только 25 тонн на круг. Клубни одного из трех использованных сортов семян оказались больными. На следующий год, по словам Натальи Вожовой, от прежних семян пришлось отказаться и использовать новые – голландских, немецких и отечественных сортов, в том числе карагандинский «аладдин».
В прошлый и нынешний сезон здесь собрали хороший, даже по немецким меркам, урожай – в среднем по 35–40 тонн с га. Рынок сбыта – Южно-Казахстанская область, где убинский картофель пользуется повышенным спросом.
– Не реже чем раз в четыре года поле должно отдыхать, – делится Гюнтер Шмидт. – Если не соблюдать это правило, не жди высоких урожаев. В первый год можно не досчитаться 10–15%, а в последующие и вовсе потерять половину урожая.
Не случайно убинцы уже нынешней осенью приступили к подготовке двух новых полей, которые будущей весной засадят элитными семенами картофеля. В эти дни овощеводы заняты также и тем, что протягивают от речки Убы к картофельным полям дополнительные трубопроводы от насосов. С приобретением современной оросительной техники Reinke хозяйство «Житница» защитило себя и от возможной засухи в будущий сезон.

Популярное

Все
Из обрывков старых глянцевых журналов художник создает залитые солнцем городские пейзажи
С 2029 года демографические показатели Казахстана начнут возрастать, а это значит, что семейно-демографическим и гендерным вопросам нужно уделять пристальное внимание уже сегодня
Павлодарские педагоги предлагают сделать раннюю профориентацию школьников обязательной и системной
Важно не упустить момент, когда ребенок или подросток сам захочет рассказать о своих переживаниях, равно как и быть готовым считаться с его мнением
В 2023 году исполнится 100 лет со дня рождения замечательной актрисы театра и кино, народной артистки Казахстана, лауреата Государственной премии Бикен Римовой
Ербол Карашукеев: Хороший урожай – результат плодотворного труда фермеров
Новый облик крестьянки
Дон де Морон, чак-чак и соломенное чудо
​​​​​​​Будет жесткий спрос
Язык пожарному знать надо!
С прицелом на Универсиаду
​​​​​​​Шаг, поворот, «обнимашки»!
Опыт – надежный попутчик
Братское дерби завершилось поражением
Войлок: и в пир, и в мир
Черный список для ловкачей
Успешный дебют
Стоит только захотеть
В душе мы – казахи
Осенние встречи
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Из Казахстана планируют открыть регулярные рейсы в Пакистан
Турсынбекова рассказала, как планирует бороться с бытовым насилием
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Какие документы подписаны по итогам саммита Организации тюркских государств
Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств – Токаев
В Казахстане проведут ІІ Тюркскую универсиаду
Цитату Токаева о поддержке территориальной целостности всех государств разъяснил пресс-секретарь
Павлодарские полицейские прокомментировали видео, где житель Аксу обвинил их в наркоторговле
Квартиру подарили семье мальчика, лишившегося рук от удара током
Похищенное в Алматы оружие продолжают находить на кладбищах
Неизвестный «заминировал» школы в Петропавловске
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области

Читайте также

Свежий выпуск
Стоит только захотеть
Свежий выпуск
Язык пожарному знать надо!
Свежий выпуск
Опыт – надежный попутчик
Свежий выпуск
Братское дерби завершилось поражением

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]