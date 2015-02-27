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На пользу делу
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Три года назад при департаменте внутренних дел области был создан общественный совет. В него вошли представители неправительственных организаций, прессы и известные в областном центре люди. Основной задачей этого формирования стало осуществление контроля за деятельностью органов внутренних дел по защите прав и свобод человека и гражданина.
Представители совета раз в квартал заслушивали отчеты руководства ДВД о проделанной работе, вносили предложения и замечания по деятельности полиции и этим практически роль общественности ограничивалась. Новый импульс этой работе придал приход на должность начальника ДВД области бывшего руководителя Следственного комитета МВД РК Марата Кожаева. Осмотревшись в новом «хозяйстве», он в числе первых обязательных мероприятий решил активизировать работу общественников. И начал с того, что предложил членам совета, сменить их председателя, коммерчес­кой деятельностью которого плотно занялись правоохранительные органы, а также дополнить состав этого общественного органа новыми активными гражданами.
Новации коснулись не только персоналий, но и самой деятельности совета. С позиции наблюдателей его члены перешли в разряд участников многих значимых мероприятий ДВД. Так, к примеру, адвокат, заместитель председателя общественного совета ДВД, руководитель ОО «Комитет по мониторингу уголовной реформы и прав человека» Светлана Ковлягина, руководитель Павлодарского филиала ОО «Казахстанское бюро по правам человека и законности» Татьяна Шрейдер, руководитель ОФ «Врачи против наркотиков» Сергей Молчанов, руководитель ОФ «Челлендж» антинаркотической направленности Елена Бондарева и другие стали непосредственными участниками мероприятий и акций по профилактике преступлений и правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних, по борьбе с наркоманией, в сфере семейно-бытовых отношений, дорожной безопасности и других.
Почетный гражданин Павлодара, ветеран, общественный деятель Джафар Махмутов и инспектор Павлодарского филиала партии «Нур Отан» Канат Жумабеков «откомандированы» для посещения таксопарков и участия в их собраниях, на которых должны провести разъяснительную работу по оказанию помощи полиции в предотвращении и раскрытии преступлений. Также они будут посещать средние и высшие учебные заведения, убеждая молодежь вступать в народные дружины.
Председателю областного совета ветеранов ОВД Темирхану Дуабекову и почетному гражданину Павлодара, ветерану Клавдии Арынгазиной поручена агитационная работа по разъяснению условий и преимуществ поступления на службу в ОВД. А казахстанская конькобежка, бронзовый призер Олимпийских игр 1998 года, серебряный призер чемпионата мира 1995 года в классическом многоборье, двукратный чемпион зимних Азиатских игр 1996 года, участница четырех олимпиад, подполковник МВД Казахстана, директор детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта Людмила Прокашева окажет помощь ДВД в проведении различных крупных спортивных соревнований.
Так можно рассказывать о нагрузке каждого члена общественного совета, подчеркну, что согласно плану они участвуют во всех торжественных мероприятиях, проводимых ДВД. И не просто как гости, а как члены вне­штатного подразделения департамента, с соответствующими удостоверениями.
По мнению начальника ДВД области Марата Кожаева, многие проблемы, существующие в сфере охраны общественного порядка, необходимо решать сообща, чтобы найти понимание деятельности полиции среди населения.

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