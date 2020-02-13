​На пользу людям

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Римма Сабаева, руководитель программы Добровольцев ООН в Казахстане:

– Запуск республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz имеет огромное значение для каждого казахстанца, который задумывается, чем он может стать полезен нашему обществу.

Если у человека есть свободное время, желание, опыт и навыки работы в различных сферах, он теперь сможет прийти в новый офис и поинтересоваться, в каком направлении можно принести пользу людям.

На мой взгляд, новый офис станет хорошей площадкой для встреч волонтеров, развития новых навыков, проведения тренингов, обмена опытом. Ведь главный принцип волонтерства в том, что когда человек развивается сам, он при этом еще и обществу помогает.

Хорошо, что новый офис функ­ционирует не только с казах­станским, но и с международным содержанием, ведь часть представленных здесь волонтерских программ работает за пределами нашей страны. 

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