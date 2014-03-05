На помощь придет адвокат

– Эксперты палаты действительно выиграли несколько судебных процессов в пользу предпринимателей, – рассказал Нуржан Бауыржанович. – Они касаются необоснованного налогообложения налоговыми органами, незаконного изъятия земельных участков, ущемления прав транспортников местными исполнительными органами и другие.

– Нуржан Бауыржанович, думаю, что это очень хорошая новость, которая, наверное, заинтересует бизнес-сообщество. Могли бы вы привести пример инцидентов, которые не являются единичными и с которыми вполне могут столкнуться другие предприниматели?

– Вот, на мой взгляд, типичный пресловутый земельный вопрос. В 2011 году шымкентский городской акимат предоставил в аренду ТОО «Дәулеттi сәулет» земельный участок площадью 2,7 гектара под строительство завода. Но через два года специализированный межрайонный экономический суд ЮКО, рассмотрев исковое заявление областной земельной инспекции, вынес решение о возврате земельного участка. Предприниматель счел данное решение незаконным и обратился в Палату предпринимателей ЮКО за защитой. Палата предоставила фирме своих экспертов – юристов. Тщательно ­изучив суть проблемы, юристы пришли к выводу, что с предпринимателем поступили незаконно, и мы помогли подготовить апелляционную жалобу. Представители Палаты предпринимателей ЮКО участвовали в суде, доказав ошибочность решения, принятого судом первой инстанции. Постановлением апелляционной коллегии по гражданским и административным делам ЮКО суда оно отменено и принято новое решение об отказе в исковых требованиях земельной инспекции ЮКО.

– По городу буквально прокатилась волна проверок по вопросу законности размещения наружной рекламы, и многие предприниматели не без удивления узнали, что якобы нарушили закон и им начислены суммы за размещение информационных вывесок. К вам с подобными заявлениями не обращались?

– В октябре прошлого года в Палату предпринимателей ЮКО с заявлением обратился частный предприниматель, столкнувшийся с ситуацией необоснованного начисления налогов фирме. За размещение у входа в магазин вывески об оказываемых услугах и реализуемых товарах налоговый орган вынес уведомление об уплате сбора за размещение наружной рекламы. Предприниматель счел это незаконным. К сожалению, должной реакции не последовало даже после нашего письма в архитектуру города. Только прокуратура Аль-Фарабийского района, проведя проверку, выявила нарушения налогового и рекламного законодательства со стороны фискального органа и вынесла протест об отмене уведомления налогового управления. Мы соч­ли необходимым подготовить и распространить правовую методику для предпринимателей по данной практике, считая, что такой правовой ликбез может помочь избежать конфликтных ситуаций представителям малого и среднего бизнеса.

Еще одна проблема, с которой пришли в Палату предприниматели, касалась работы транспорт­ных компаний. Ассоциация автоперевозчиков «Южавтотранс» на протяжении долгих лет не могла добиться заключения договоров между местными исполнительными органами и компаниями-автоперевозчиками в строгом соответствии с Типовым договором, утвержденным постановлением Правительства РК. Автоперевозчиков же заставляли подписывать какие-то свои договора, предполагавшие кабальные условия для транспортных компаний, которые потом можно расторгать в одностороннем порядке. После нашего обращения в прокуратуру надзорный орган внес в адрес руководства шымкентского городского акимата представление об устранении нарушений Закона РК «Об автомобильном транспорте» и потребовал наказать виновных в ущемлении прав автоперевозчиков.

– Нуржан Бауыржанович, часто приходится слышать от предпринимателей жалобы на то, что их буквально-таки вынуждают вносить предоплату за электро­энергию. Такой подход со стороны энергоснабжающей организации стал обязательным для всех, независимо от масштабов бизнеса и доходов фирмы…

– При заключении договора на поставку электроэнергии энергоснабжающие организации включают в него обязательный пункт, обязывающий предпринимателя оплачивать 100% помесячную либо подекадную предоплату за неиспользованную электроэнергию. То есть предприниматель должен заранее из своего оборота выделять денежные средства для предоплаты за непотребленную электроэнергию. Это требование напрямую противоречит нормам Гражданского кодекса РК и Закона РК «Об электро­энергетике». Кроме того, постановлением Правительства РК № 255 от 18 марта 2013 года был утвержден Типовой договор на энергоснабжение, где также указывается, что потребитель, являющийся юридическим лицом, производит оплату за потребленную электрическую энергию по дифференцированным тарифам по зонам суток.

Несмотря на это, энергоснабжающие организации юга вынуждают предпринимателей подписывать договор на энергоснабжение с условием предоплаты, ссылаясь на то, что порядок расчетов может устанавливаться по соглашению сторон. Хочу акцентировать внимание, что речь идет именно о порядке расчета, а не оплаты. Понятия же «пред­оплата» за непотребленную электроэнергию в нормах как ГК РК, так и Закона РК «Об электроэнергетике» и в других законах и нормативно-правовых актах нет.

– Получается, что энергоснабжающая организация, нарушая законные права предпринимателей, вводит их в заблуждение. Тогда, может быть, необходимо, как и в случае с информационными вывесками, подготовить для бизнес-сообщества специальные разъяснения?

– В прошлом году мы ходатайствовали о вынесении данного вопроса на рассмотрение на Совете по защите прав предпринимателей при НПП РК. Эту проблему включили в повестку дня заседания Совета по защите прав предпринимателей РК. По итогам заседания вопрос по предоплате за электроэнергию был направлен в Генеральную прокуратуру и Агентство РК по защите конкуренции для принятия решения и организации проверки деятельности энергоснабжающих организаций ЮКО.

– Нуржан Бауыржанович, Глава государства постоянно говорит о необходимости снять все барьеры и искусственно созданные препятствия на пути развития малого и среднего бизнеса. Уделил Президент внимание этому вопросу и в очередном Послании народу, а теперь вот и специальный указ подписал, подчеркивая тем самым, что успешная предпринимательская деятельность – это источник экономического развития страны...

– Я считаю, что мораторий сыграет важную роль в облегчении условий для малого и среднего бизнеса. У предпринимателей будет самая настоящая передышка, чтобы заняться исключительно развитием своего бизнеса. Представьте, за один только прошедший год в стране было проведено около 200 тысяч проверок субъектов малого и среднего предпринимательства! И каждый год примерно столько же. Мы постоянно анализируем обращения и приходим к выводу, что незаконные проверки малого и среднего бизнеса по-прежнему превалируют среди фактов нарушения прав предпринимателей. Теперь же мы будем работать совместно с Генеральной прокуратурой, которая будет предоставлять Национальной палате предпринимателей доступ к информации о проверках в отношении бизнеса. Это, несомненно, поз­волит повысить прозрачность работы проверяющих органов и обеспечит эффективность общественного мониторинга.

Беседовала Любовь ДОБРОТА, Шымкент