На помощь пришел… манекен Свежий выпуск 571 Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

Свои практические навыки здесь отрабатывают сначала на многофункциональных муляжах-манекенах. Есть манекены высокоинтеллектуального параметра, которые с помощью компьютера могут в полной мере имитировать признаки больного человека: издавать стон, плакать, кашлять, биться в судорогах… У манекена по заданной программе можно измерить температуру, сердцебиение, взять даже на анализ кровь. Эффект обучения с их использованием оказался весьма результативным. По словам руководителя колледжа кандидата медицинских наук, доцента Мажита Кузбакова, центр расположился на базе новой областной клинической больницы. Проект был реализован в рамках трехлетней программы Министерства здравоохранения и социального развития по формированию симуляционных центров в регио­нах. На основе выделенного транша закуплено все необходимое оборудование, тренажеры американского производства. Для практического обучения курсантов создана соответствующая база по четырем направлениям медицины: хирургии, сердечно-легочной реанимации, педиатрии и акушерству.

До внедрения новшества Мажит Хамитович имел возможность пройти стажировку в Израиле, ознакомиться там с деятельностью ряда подобных центров. На опыте зарубежных коллег у себя дома теперь решено отрабатывать практические навыки не только у среднего медицинского персонала области, но и у врачей, парамедиков – пожарных, полисменов, водителей, тренеров спортсменов. В данное время проходят краткосрочные курсы обучения медработники из районов. Преподавание возложено на врачей высшей категории, инструкторов-тренеров. На манекенах отрабатываются навыки по оказанию экстренной неотложной помощи при остановке сердца, наложению гипсовой повязки, шины при переломах… Цикл занятий предусмотрен и по тематике акушерства.

Современные симуляционные и мультимедийные кабинеты оборудованы и в главном учебном корпусе медколледжа. Более того, в здании бывшей детской больницы по инициативе руководства учебного заведения при поддержке управления здравоохранения области открыто отделение «Сестринское дело» для обучения профессии массажиста инвалидов по зрению – слабовидящих и незрячих. Набрана группа из семи человек. Здесь же созданы условия не только для занятий, но и питания и проживания. Учебный кабинет оснащен всей необходимой оргтехникой, предназначенной специально для инвалидов по зрению. Как отметил Мажит Кузбаков, в рамках социальной ответственности и реализации поручения Президента страны по оказанию поддержки людям с ограниченными физическими возможностями колледж закупил все это оборудование на средства из собственного бюджета. Обошлось оно в 10 млн тенге. В будущем году благодаря такому хорошему начинанию из его стен уже выйдут первые дип­ломированные специалисты – массажисты из числа людей с ограниченными возможностями. Они же будут трудоустроены на основе подписанного трехстороннего меморандума между учебным заведением, госорганом и работодателем.

В ближайших планах у медколледжа – открытие новых отделений по подготовке профессионально обученных санитаров, а также специального хосписа, дальнейшее расширение собственных клинических баз. Опытом по внедрению инновационных методов обучения колледж намерен поделиться с коллегами на научно-практической конференции, которую планирует провести совсем скоро – в июне, как раз в канун празднования своего 80-летнего юбилея.



