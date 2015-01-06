На помосте – силачи

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Юрий МАКАРОВ
Кроме того, в копилке сборной Казахстана 4 серебряные и 1 бронзовая медали. Их завоевали Айгерим Аулбек (58 кг), Кристина Крахалева (63 кг), Михаил Макеев (77 кг), Семен Линдер (85 кг) и Тимур Хасаров (56 кг). В континентальном чемпионате принимают участие 180 перспективных атлетов из 23 стран. Сегодня турнир финиширует.


Составы названы
В конце декабря 2014 года в Алматинской области прошли соревнования на Кубок Казахстана по лыжным гонкам. Главный итог прошедших стартов – всесторонняя проверка готовности наших молодых мастеров высоких скоростей к предстоящим в ближайшее время крупным международным состязаниям.
Уже 24 января в Словакии казах­станские лыжники начнут выступления на Всемирной зимней универсиаде. Туда тренеры планируют повезти довольно квалифицированную команду, состоящую в том числе из членов национальной сборной – Евгения Величко, Марка Старостина, Александра Малышева, Анастасии Слоновой, Марины Матросовой, Татьяны Осиповой, Виктории Ланчаковой, Анны Стоян, Ольги Мандрика...
А в первой декаде февраля в Алматы состоится молодежный чемпионат мира по лыжным гонкам (юниоры и девушки до 23 лет). На домашней лыжне выступят Ангелина Шурыга, Анна Шевченко, Ольга Мандрика, Анна Стоян, Константин Борцов, Владимир Малышев и другие перспективные казахстанские гонщики.


И это только начало...
Старт ралли-марафона «Дакар-2015» оказался для казахстанских экипажей не самым успешным в этой многодневной гонке по бездорожью Аргентины, Боливии и Чили.
На первом этапе – из Буэнос-Айреса до Вилья Карлос Пас – только наш экипаж в классе грузовиков Артур Ардавичус – Алексей Никижев – Даниэль Козловский занял достойное старта 13-е место, а внедорожники под управлением Айдына Рахимбаева – Антона Николаева, Бауржана Исабаева – Владимира Демьяненко, Дениса Березовского – Игната Фалькова пришли на финиш с 22-м, 39-м и 96-м результатами соответственно.
Второй этап (Вилья Карлос Пас – Сан-Жуан, более 600 км) Ардавичус закончил на 34-м месте и в общем зачете рейтинга грузовиков спустился на 28-ю строчку. Получше выступили экипажи пилотов Рахимбаева и Исабаева: после второго этапа они поднялись соответственно на 12-е и 27-е места. Все самое интересное на престижнейшем ралли-рейде – впереди.


На кортах Брисбена
Казахстанские теннисисты, выступающие в Австралии на крупном международном турнире Brisbane International 2015, провели матчи первого круга.
Ярослава Шведова не без труда одолела немку Кристину Лисицки – 0:6, 7:5, 6:4 – и теперь ей предстоит самое трудное, наверное, испытание на этих соревнованиях – сразиться с россиянкой Марией Шараповой.
С честью вышел из затруднительного положения и Михаил Кукушкин, сломивший сопротивление румына Мариуша Копила, – 6:4, 4:6, 6:4. А вот Андрей Голубев после первого раунда покидает Зеленый континент – со счетом 4:6, 4:6 он уступил французу Жереми Шарди.

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