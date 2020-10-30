На попытке купить военный билет попался глава ветлаборатории Талдыкоргана

Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя Талдыкорганского регионального филиала РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК по факту покушения на дачу взятки. Об этом сообщил следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Он подозревается в том, что 26 октября 2020 года совершил покушение на дачу взятки в сумме 425 000 тенге заинтересованному лицу за признание его непригодным к воинской службе и выдачу соответствующего военного билета", – сказал Бигайдаров.
Он отметил, что расследование продолжается. Другие сведения в интересах следствия не подлежат разглашению.