​На пороге больших перемен

Еще в 2004 году на I Международном симпозиуме «Синергетика в решении проблем человечества XXI века: диалог школ» было заявлено, что «образование сегодня должно нести не только традиционную функцию передачи социального опыта, но и в очень большой степени осуществлять опережающую, превентивную функцию – функцию подготовки человека к жизни в эпоху кризисов». Глобальная угроза наших дней – отставание способности человека адаптироваться к изменениям в окружающем мире от их быстрорастущих темпов. Это усугубляется наступлением новых, стремительно развивающихся технологий, которые коренным образом влияют на развитие мира. Особенности современного мира заключаются в жестком усилении процессов глобализации, переходе от индустриального к информационному обществу, экономике знаний. Меняются целевые установки, осуществляется переход от «знаниевой» парадигмы образования на компетентностную, ориентированную на качественно новый конечный результат. В школах самыми эффективными и необходимыми формами работы учащихся становится введение исследовательской и проектной деятельности. Серьезно актуализируется необходимость развития школ-технопарков (летних школ, детских «Наноградов» и других форм), корпоративных учебных центров с привлечением бизнес-партнеров.

Должна найти широкое распространение «игровая экономика». Она предусматривает моделирование в ролевой игре реальностей экономики соответствующего периода (товарообмен, денежный оборот, процесс производства и так далее), молодежные биржи труда, «трудовое портфолио» учащихся. Возникает потребность в разработке новых моделей организации предпрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся – многоуровневой комплексной системы на основе взаимодействия организаций общего и дополнительного образования (ДО). В частности, вовлечение в сетевое сообщество организаций ДО (сетевые «Дворцы школьников»), создание автономных виртуальных кампусов ресурсов школ, а также методических, аудио-, видеоматериалов, программ и контент-курсов.

Должна полностью измениться роль учителя. Он станет наставником, человеком, направляющим деятельность школьника. В результате развития облачных технологий появятся глобальные классы для занятий детей из разных стран по надпредметным областям. Все это приведет к замене традиционного учителя на «дальнего друга» и появлению абсолютно новых форм ИКТ-решений для наставников. Онлайн-образование спровоцирует мощное развитие внесистемного образования – феномена «школы вне школы».

Распространение «Умной среды» – интеллектуальной электронной системы, где любой объект в физическом пространстве сможет присутствовать в сети, обучение будет осуществляться на основе симуляций реальности и когнитивных технологий. Сегодня в педагогической науке и обучении активно внедряется новое понятие «симуляция» – погружение в виртуальную реальность с законами реального мира. Цели этой формы: отобразить, воспроизвести некую реальную систему, чтобы учащиеся могли исследовать ее, поэкспериментировать и разобраться в ее сути, прежде чем начать делать что-то подобное в реальности. Симуляции могут существовать в компьютерных и ролевых играх, в моделях. В связи с этим школа начинает выступать как игровое пространство, где фактически будет осуществляться неотделимость самого образования от его бытия. Первое системное и весьма продуктивное применение симуляций использовано в обучении по новым программам для начальных классов АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

Содержание на основе симуляций реальности и когнитивных технологий будет давать человеку критерии выбора между глубинным и поверхностным, устойчивым и преходящим, истинным и мнимым, искренним и фальшивым, необходимым и случайным. Исходным источником образования человека будет служить содержательность самой жизни, представленной в компьютерных и ролевых играх, других уже названных формах обучения.

В перспективе развитие школы, вероятнее всего, пойдет по следующему пути: традиционная школа в современном представлении прак­тически закончит свое существование. «Школа» будет представлять множество форм обучения. Учителя станут наставниками. Будет осуществляться процесс взаимного обучения учеников и учителей. И... даже начнется массовый приток в школу профессионалов-непедагогов.

С учетом изменений, происходящих в сфере образования, особенно в общеобразовательной школе, развитие высшей школы осуществляется с учетом интеграции мобильных и онлайн-технологий, развития технопарков, создания новых образцов университетов (Назарбаев Университет, исследовательские вузы), внедрения индивидуальных траекторий и дистанционного обучения.

Высшее образование должно ориентироваться на уникальность, индивидуальность мышления обучающихся, преподаватели – выполнять роль наставников. Несомненно, получит дальнейшее развитие прак­тико-ориентированное обучение, осуществится переход на компетентностную оценку, будет широко развиваться онлайн-образование.

Образование будет восприниматься как способ жизни и нахождение аутентичности, то есть самоопределения человека как характер обусловленности совершаемых им выборов и возможности быть автором собственной жизни. В будущем студенты будут использовать пространство вуза как ресурс саморазвития в профессиональной деятельности. По прогнозам, альтернативой вузам могут стать холдинги студентов, объединяющихся для получения набора определенных специальностей, а также «университеты миллиардов», где будет минимум вмешательства, минимум стандартов и будет преобладать удержание «открытого поля».

Перспективы развития образования уже сейчас предъявляют особые требования к личности педагога, его профессиональной компетент­ности. Это вносит существенные изменения в содержание профессиональной подготовки будущих учителей. Соответственно, требуются совершенно иные подходы к организации образовательного процесса в пединститутах.

Одним из главных достоинств современного педагога становится готовность реагировать на изменяющийся мир и управлять этими изменениями. Можно указать на несколько составляющих такой способности. Первая – владение лидерскими качествами, умение организовывать взаимодействие обучающихся. Вторая – способность проводить комплексные исследования и на этой основе делать стратегические выводы и доказывать их значимость. Третья – умение на основе аналитических исследований создавать новые знания и вносить существенный вклад в развитие образования. Четвертая – развитое чувство социальной ответственности за последствия принимаемых решений. Пятая – способность находить уникальные решения проблем, успешно управлять инновациями и изменениями в условиях рисков и неопределенности и прогнозировать их социально-экономические последствия. Подготовка педагога должна строиться с ориентацией на опережение с учетом ближайшей и отдаленной перспектив его деятельности.

Ближайшая перспектива отражает потребность подготовки педагога для решения задач модернизации казахстанского образования, обеспечения перехода на 12-летнее обу­чение в школах. Она позволяет выделить ориентиры опережения – проявлять компетентность при работе с новыми Государственным образовательным стандартом, учебными программами, учебниками, разработанными АОО «Назарбаев Интеллектуальная школа». К 2020 году 100% учителей школ будут работать по новым стандартам 12-летки. Поэтому необходимо активное обновление содержания образовательных программ вузов с учетом перехода на новую модель школьного образования.

На смену узкоспециализированному профессионализму приходит профессионализм проблемно-ориентированный, с универсальной фундаментальной подготовкой. Он должен обеспечить высокий потенциал самообучения, переквалификации, смены профессий. Без этого невозможна профессиональная адаптация человека в современном мире. Педагога будущего можно представить как навигатора знаний. Это творец, занимающийся изучением человека и человеческого общества, диагност-корректировщик, полилог, прогностик-девелопер. Исходя из этого, выстраиваются тренды модернизации высшего педагогического образования.

В первую очередь это коснется изменения цели профессионального образования. Ею станет обеспечение опережающего характера профподготовки. Результатом достижения этой цели станет освоение компетенций, необходимых выпускнику вуза для активной профессиональной деятельности как на ближайшую, так и отдаленную перспективу.

Педагогический смысл такого образования состоит в системном осуществлении перехода с познавательно-предметно-развивающего на познавательно-методологически-развивающий тип обучения. Это предполагает оптимизацию Классификатора специальностей с учетом укрупненных групп педагогических специальностей. Основные направления модернизации содержания образования охватят разработку профессионального стандарта педагога – универсального специалиста, поиск базового компонента содержания опережающего обучения будущих учителей, синтез методологического, теоретического и методического знаний, усиление практической ориентированности в подготовке педагогов, развитие дуального обучения, системы стажировок.

Универсализация содержания обучения может осуществляться за счет ряда теоретико-методологических дисциплин. Это философия и социология образования, теория образовательных экспериментов и реформ, педагогическое прогнозирование, введение в научное исследование, образовательная инноватика, теория фундаментализации образования, его человековедческие основы, образовательная этика и эстетика, эргономика и другие направления.

Помимо модернизации содержания подготовки педагогических кадров, потребуется разработка нового уровня ее организации. Имеется в виду разработка различных моделей интеграции начального, среднего и высшего профессионального образования, множества траекторий получения педагогической квалификации для разных категорий обучающихся.

Будет необходимо развитие на базе учреждений педагогического образования системы дополнительного профессионального обучения. Возникнет потребность в сети инновационных образовательных учреж­дений. Апробация новой системы подготовки педагогических кадров уже начинается на базе Таразского и Павлодарского государственных педагогических институтов, Казахского национального педагогического университета им. Абая. Образование высокопрофессиональных педагогов в первую очередь в педагогической магистратуре важно сосредоточить в государственных педвузах. Это фундаментальная педагогическая наука, налаженная система практики, традиции, тесное взаимодействие с системой образования региона.

В основу дальнейшего развития и реконструкции организации высшего педагогического образования должна быть положена идея о необходимос­ти превращения ведущих педагогических вузов в инновационные исследовательские университеты. Одна из задач, которую будут они решать, – разработка стратегии модернизации педагогического образования с ориентацией на опережающую подготовку будущего учителя.