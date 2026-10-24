На пороге большой перестройки

Признавать собственные неудачи неприятно, но заниматься самообманом еще хуже. Текущий футбольный год оставляет у наших болельщиков как ноты разочарования, так и проблески надежды на будущее.

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В первом случае это блеклое выступление национальной сборной на международной арене, синхронный сход наших клубов с еврокубковой дистанции задолго до осени (лишь алматинский «Кайрат» ни шатко ни валко продолжает выступать в Лиге конференций УЕФА), некоторые не всегда понятные судейские решения во внутреннем первенстве и так далее. Тем не менее появился и некоторый оптимизм, связанный с начавшимися реформами в Премьер-лиге.

Точку в национальном календаре ставить рано. Сегодня состоится заключительный, 30-й тур чемпионата страны. Золото и серебро уже распределены: шымкентский «Ордабасы» досрочно оформил чемпионство, а «Кайрат» взял серебряные медали и лишился главного тренера. Казалось бы, какой же здесь интерес? Но он есть, причем немалый.

Дело в том, что самое интересное сейчас происходит в подвале турнирной таблицы, где сразу пять команд находятся на грани вылета в низший дивизион. Причем одна из них – кызыл­ординский «Кайсар», который недавно получил новый стадион, обзавелся очень солидным спонсором, а в его составе выступает знаменитый нигериец Виктор Мозес (он играл за легендарные английские клубы «Ливерпуль» и «Челси»). Кроме того, 7 ноября «Кайсар» сыграет в финале Кубка Казахстана! Представляете, и с таким бэкграундом отправиться в Первую лигу?

Особенно болезненным для болельщиков этот контраст становится при взгляде на наших географических соседей из Узбекистана. Их национальная сборная впервые в истории пробилась на чемпионат мира, олимпийская команда дебютировала на Играх в Париже, а молодежные сборные регулярно заявляют о себе на международной арене. Мы же продолжаем робко мечтать хотя бы о выходе на чемпионат Европы... Парадокс в том, что континентальное первенство стало гораздо доступнее благодаря расширению числа участников и различным квотам, а мы все буксуем на обочине.

Однако не все безнадежно. Ситуация в футболе зашла в явный тупик, и спасение народной игры перешло на уровень государственной повестки. На спорт номер один обратил самое пристальное внимание Президент страны. Он четко указал на главные практические ориентиры: уход от бездумного бюджетного финансирования, системная приватизация клубов и масш­табное строительство современных футбольных арен.

Я бы сказал так: 2026 год, хоть и выглядит немного разочаровывающим, выполняет роль переходного этапа. Главный слом начинается там, где заканчиваются бюджетные кормушки, и на их место приходит частный капитал, который привык считать деньги и играть по другим правилам. В следующем сезоне Премьер-лига может качественно измениться. Возвращение в элиту карагандинского «Шахтера» и туркестанского «Турана» – не просто рокировка. За спиной этих клубов стоят мощные спонсоры, готовые вкладываться в инфраструктуру, поля и юношеские центры. Частный капитал приходит со строгим аудитом, ломая прежние непрозрачные схемы.

Перестройка началась, но сразу ждать кардинальных изменений тоже не стоит. Первые зримые итоги, на мой взгляд, мы сможем увидеть через два-три года. К этому сроку заработает сеть академий, в строй войдут новые современные стадионы, определяющую роль начнут играть частные владельцы клубов.