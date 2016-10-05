​На пороге нового столетия и тысячелетия

Задел на перспективу



Это было непростое время, особенно для экономики страны, – сказывались последствия разразившегося годом ранее мирового финансового кризиса. В результате глобальных изменений на международных финансовых рынках произошла значительная девальвация национ альных валют целого ряда стран – торговых партнеров Казахстана, что привело к удорожанию казахстанского тенге в реальном выражении и способствовало снижению конкурентоспособности отечественного экспорта. Возникли проблемы, связанные с защитой внутренних товаропроизводителей от экспансии иностранных товаров на казахстанский рынок и поддержанием устойчивого обменного курса тенге.

В то же время внешние негативные драйверы, вызванные кризисом, стали серьезным стимулом для проведения сложных и энергичных реформ в экономике. Перенос столицы в Астану и целенаправленные меры по формированию привлекательного инвестиционного поля, а также по развитию тесного экономического сотрудничества с международными партнерами позволили переломить негативную динамику и вывести государство на устойчивую орбиту.

Если в 1998 году еще наблюдался экономический спад по сравнению с предыдущим годом на 1,9%, то уже в 1999-м рост экономики составил 2,7%. Свидетельством достижений стали реальный прирост внутреннего валового продукта и высокие предварительные рейтинги среди стран СНГ со стороны агентств по оценке кредитного рейтинга, таких как Standard Poor’s, Moody’s и Fitch IBCA. С учетом сохранявшейся неблагоприятной конъюнктуры в мировой экономике главными приоритетами социально-экономической политики государства Президент определил социальную защиту населения и развитие национальной экономики.

Убедительная победа

В этих условиях народ Казахстана выразил полную поддержку и доверие Нурсултану Назарбаеву и проводимому им государственному курсу на прошедших 10 января 1999 года президентских выборах. Они состоялись в соответствии с конституционной реформой 1998 года на альтернативной и многопартийной основе. На пост Главы государства претендовали 4 человека: действующий Президент Н. А. Назарбаев, депутат Сената Э. Г. Габбасов, председатель Коммунистической партии Казахстана С. А. Абдильдин, председатель Таможенного комитета Г. Е. Касымов. По итогам выборов Нурсултан Абишевич победил с результатом 79,78% голосов от числа принявших участие в выборах избирателей.

В своей инаугурационной речи Президент еще раз подтвердил свою приверженность взятому курсу, заявив: «Почему этот холодный зимний день войдет в отечественную историю как одна из самых горячих точек в той краткой череде лет, что именуется нашей молодой независимостью? Потому что мы впервые в своей многовековой национальной истории провели альтернативные, конкурентные, прямые, демократические выборы Главы государства. Да, для кого-то это давно пройденный этап. Да, мы еще далеки от идеальной модели выборной демократии. Да, мы ясно видим, что нам нужно сделать на этом пути. Но мы знаем и то, что наш народ, только что освободившийся от многовекового тоталитаризма, должен выстрадать демократию. Мы заявляем о своей верности принципам строительства демократического общества с рыночной экономикой. Мы продолжим начатые реформы. Наши внешняя и национальная политика неизменны».

Еще раньше на форуме своих сторонников, состоявшемся в Астане, Глава государства изложил свое видение ближайшего будущего Казахстана в условиях влияния на его экономику и социальную сферу последствий мирового финансового кризиса. Пути преодоления этих последствий Нурсултан Назарбаев сформулировал в тезисах о пяти ключах к двери, ведущей к благополучию и процветанию Казахстана: «Это – комплекс мер по предотвращению финансово-экономического кризиса и обеспечение экономического роста, сохранение политической стабильности, укрепление межнационального согласия и социального партнерства, поэтапная и неуклонная демократизация общества и борьба с коррупцией и преступностью, эффективная и разумная социальная политика и, наконец, пятый ключ – интеграция».

Экзамен для демократии

В марте Глава государства принял участие в первом съезде партии «Отан», создававшейся как общественное движение в поддержку президентскому курсу и проводимым в стране реформам. Забегая вперед, скажем, что по итогам прошедших в октябре 1999 года парламентских выборов 39 членов партии «Отан» стали депутатами Парламента, из них 12 – депутатами Сената, 27 – Мажилиса. Значительный перевес был на их стороне и в ходе выборов в местные органы власти: представители партии составляли депутатское большинство в семи областных маслихатах, в 115 из 198 городских и районных маслихатов. Победа «Отана» как идейного проводника политики Нурсултана Назарбаева стала еще одним доказательством народной поддержки и доверия президентскому курсу.

Впервые в Центральной Азии 10 октября прошли многопартийные демократические выборы в Мажилис Парламента РК по смешанной схеме, которая предоставила политическим партиям возможность избираться в Парламент по партийным спискам на основе пропорционального представительства.

В результате нововведений выборы отличались высоким политическим накалом и альтернативностью, стимулируя процесс создания политических партий парламентского типа. В выборах приняли участие 10 политобъединений. В мажоритарных одномандатных округах зарегистрировались 547 кандидатов. В целом в ходе выборов было выдвинуто беспрецедентное на тот период для Казахстана количество кандидатов – в среднем восемь человек на одно место.

Главным итогом избирательной кампании 1999 года стало появление партий парламентского типа, что в свою очередь послужило толчком к активизации фракционной деятельности в стенах высшего представительного органа.

Объединяя усилия

В феврале 1999-го состоялась первая перепись населения независимого Казахстана. Она имела огромное значение для разработки государственных экономических, демографических и социальных программ, получения данных о численности населения, национальной, языковой характеристики страны, уровне образования, информации о социальном самочувствии общества в целом. К тому же первая перепись проходила в условиях отмены института прописки, что стало еще одним достижением политики демократизации общества. Поскольку возможность свободного перемещения – это основа, на которой строится жизнедеятельность экономически и политически свободного человека.

В июле 1999 года Глава государства подписал Закон «О государственной службе» в новой редакции, направленный на правовое обеспечение реформирования государственной службы, повышение профессионализма государственных служащих и их социальной защищенности.

Набирали обороты интеграционные процессы. 19 февраля Глава государства принял участие в заседании Межгосударственного совета Центральноазиатского экономического сообщества, по итогам которого были подписаны Протокол о ходе выполнения Договора о вечной дружбе, Меморандум о совместных действиях в условиях мирового финансового кризиса и Совместное коммюнике.

В феврале Президент также участвовал в заседании Межгосударственного совета Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Таджикистан и Российской Федерации, состоявшемся в Москве. На саммите были подписаны Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве, Соглашение об основных принципах приграничного сотрудничества, соглашения об упрощенном порядке приобретения гражданства и создании благоприятных условий для распространения программ телевидения и радио на территориях государств – участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях.

В августе на саммите государств «Шанхайской пятерки» обсуждались вопросы борьбы с распространением и незаконной транспортировкой наркотиков, торговлей оружием, ростом сепаратизма и религиозного экстремизма, проблемы мирного урегулирования в Афганистане и Таджикистане. По итогам встречи была принята Бишкекская декларация. Деятельность «пятерки» стала новой формой региональных взаимосвязей, важным фактором стабильности на обширной части Азиатского континента.

Расцвет Астаны – расцвет Казахстана

Важнейшим событием 1999 года для нового административного центра страны стало признание его заслуг на международной арене: 16 июля генеральный секретарь ЮНЕСКО Федерико Майор объявил о награждении Астаны медалью победителя международного конкурса «Город за мир», особо подчеркнув, что эта награда есть признание уникального опыта развития как самой молодой столицы, так и всего Казахстана.

На торжественной церемонии по поводу присвоения высокого звания столице Глава государства отметил: «За 2 года Астана сделала столь мощный и неповторимый рывок в своем развитии, что он не остался незамеченным всем мировым сообществом, вызывая у политиков, специалистов в области градостроительства и просто гостей столицы восхищение и удивление. Почетное звание ЮНЕСКО «Город за мир», присужденное не только впервые казахстанскому городу, но и среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона, – это, конечно же, признание не только внешних перемен в жизни столицы, хотя они огромны. Значительно улучшаются социальные условия жизни людей, создается благоприятная почва для раскрытия деловых качеств человека, оздоровляется экология. Своим уверенным, поступательным движением вперед Астана содействует укреплению сплоченности, единению казахстанцев. На практике здесь утверждается новая духовность, новая «культура мира». В своем новом высоком статусе наш город будущего стал центром формирования гуманистических ценностей Казахстана грядущего тысячелетия».

Как подчеркивали эксперты, перенос и обустройство столицы привели к масштабным структурным изменениям всего уклада жизни нашей республики и тем самым – всей культуры, так как она, следуя общепризнанному мнению культурологов, выступает образом жизни человека.