На пороге посевной

Все будет идти согласно сложившемуся календарю. Это означает, что в конце апреля – начале мая начнутся массовые работы по закрытию на полях влаги.

В фермерском хозяйстве «Кенебай», что в Аккольском районе Акмолинской области, самая главная забота тружеников в эти дни – подготовка техники к предстоящей горячей кампании. Из крытого бокса на улицу вывели два мощных «Кировца» последних модификаций, один «Беларус».

По словам механика хозяйства Талгата Мухаметжанова, техника в «Кенебае» почти вся сравнительно новая, поэтому больших проблем с ремонтом не возникает.

Но все же после долгой зимы необходимо проверить все узлы, если нужно – заменить. После чего железные кони встанут на линейку готовности. На очереди прицепная техника – бороны, сеялки, культиваторы... У каждого агрегата могут быть свои характерные «недуги».

На сеялках необходимо прежде всего осмотреть состояние катков, стоек и лап. На другой технике возможны иные, типичные для нее, поломки. В общем, диагностика и ремонт важны – качест­во их проведения отразится на общем результате кампании.

Впрочем, механизаторы в «Кенебае» опытные, способны устранить любую неисправность в тракторе, прицепном агрегате. Поэтому за технику они ручаются, да и по всем другим позициям к выходу в поле у хозяйства будет полная готовность.

…На машинном дворе предприятия довелось пообщаться с механизаторами Иваном

Богером, Василием Авиловичем и Александром Рыбниковым. Они отработали на посевных и уборочных кампаниях по 30–40 и более лет, да еще так, что в разные годы становились героя­ми сельской страды. Каждого из этих людей следует считать мастером своего дела. Поэтому они спокойно, без лишней суеты делают свою работу. Через считанные дни для тружеников полей начнется очередной горячий сезон.

Как рассказал руководитель фермерского хозяйства Сабыр Ахметов, пахотная площадь хозяйства составляет около двух тысяч гектаров. Нынче они будут засеваться пшеницей и ячменем. Имеется достаточный запас семенного материала, решены вопросы с получением удешевленного топлива на нефтебазе соседнего района.

В общем, нет повода для беспокойств и тревог – если не считать апрельских снегопадов, то все идет по задуманному. К слову, в минувшем году Сабыр Ахметов со своей командой получил по 15 центнеров зерна с гектара.

В ходе разговора он рассказал, что работать на сельской ниве профессионально стал сравнительно недавно, с 2016 года. До этого сферой применения сил и полученных в вузе знаний была другая отрасль. Однако полученные в школьные годы уроки труда в поле, часы, проведенные за рычагами трактора в ранней молодости, дали знать о себе – тянул всегда крестьянский труд. Оттого и решил податься в фермеры.

Начинал с малого, а создать основу производственной базы хозяйства помогли государственные программы кредитования. Есть в «Кенебае», кроме полеводства, и животноводческий сектор, в общем, круговорот дел и забот не прерывается круглый год. Одна из самых горячих кампаний – весенняя посевная, и она, что называется, на пороге.

По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской облас­ти, выход в поле состоится, как и всегда, в конце апреля – начале мая. Если, конечно, «объятия» зимы не найдут своего продолжения. Многое тут зависит от природно-климатической особенности конкретного района. В тех, что относятся к степным, пашня подсыхает раньше, соответственно, и закрытие влаги там начинают первыми. В районах с лесостепными ландшафтами снег на полях обычно залеживается, и старт работам дается позже.

Главная хлебная житница – такой почетный статус у Акмолинской области – нынче отвела под ежегодные культуры 5,3 млн га. Из этого поистине необъятного целинного поля 4,7 млн га займут пшеница и зернобобовые культуры.

Нынче акмолинцы решили больше внимания уделить овощам и расширить их площади. Об окончательной структуре посевов говорить сейчас никто не берется: все определят погодные условия. По словам аграрных специалистов, особенность их в том, что в зимний период в среднем сумма выпавших осадков оказалась меньше необходимой нормы, а это не очень благоприятный фактор. Но опять же, степень увлажненности почвы в разных районах может быть разной.

Как ранее сообщала «Казправда», Министерством сельского хозяйства на основе данных из всех регионов страны определена общая площадь возделывае­мых в Казахстане в 2023 году культур. Она составит 23 млн 433,7 тыс. га. В сравнении с 2022-м это большое поле прирастет еще на 68,6 тыс. га.

По прогнозам синоптиков, нынешнее лето выдастся схожим с прошлогодним, то есть осадков будет не меньше, и можно надеять­ся на повторение хорошего урожая.