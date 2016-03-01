Неблагоприятные погодные условия последних лет заставляют с особой тщательностью относиться ко всему, что касается производства полеводческой продукции. Поэтому первый предметный разговор – о семенах – состоялся еще в декабре минувшего года. Получив подробную информацию от работаю­щих в тесном сотрудничестве с отечественными специалистами семеноводов Курганской, Омской и Тюменской областей, североказахстанские аграрии имели достаточно времени для оценки ситуации и принятия решений. На сегодня в агроформирования СКО завезено из России более 5 тыс. тонн первоклассных семян перспективных культур, причем процесс продолжается.

Вот и на совещание аким Северо-Казахстанской области Ерик Султанов заблаговременно пригласил казахстанских и российских ученых, членов аграрного совета, руководителей территориальных и областных ведомств, акимов районов, инвесторов крупных компаний, аграриев-практиков, поставщиков техники – всех, имеющих отношение к полеводству. В целях реализации 35-го шага Плана нации «100 конкретных шагов» нынче в регионе планируется дополнительно ввести в рыночный оборот 27 тыс. га земли, при этом общая посевная площадь составит 4,4 млн га.

Выступавший с докладом первый заместитель акима области Айдарбек Сапаров сообщил: все условия для того, чтобы удержать лидирующую позицию в растениеводстве, регион имеет. Под будущий урожай заготовлено необходимое количество семян, из которых 3% элитной репродукции и более 80% – высшей. Готовится к выходу на поля машинно-тракторный парк, государством выделено удешевленное дизельное топливо, решены вопросы финансового и материального обеспечения весенне-полевых работ, на эти цели планируется направить порядка 23 млрд тенге.

За оставшееся время необходимо определить тактику на весенние дни. И тут аграриям предстоит крепко подумать, ведь даже в небольшой по территории СКО, по словам заведующей лабораторией сортовой агротехники областной опытной станции Ольги Гаас, явственно просматриваются 8 совершенно различных зон. Так что ее выступление, как и экспертные рекомендации директора республиканского НПЦ зернового хозяйства Жексенбая Каскарбаева, академика СибНИИ сельского хозяйства Ивана Храмцова, преподнесли аграриям немало пищи для размышлений.