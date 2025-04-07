Ежегодно 18 апреля в Казахстане отмечается Международный день охраны памятников и исторических мест. К этой дате на поселении древних коневодов «Ботай» существенно улучшили ландшафт, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: музей "Ботай"

- В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области расположен уникальный археологический объект эпохи энеолита - поселение Ботай. Он имеет огромное мировое значение, так как в этом месте впервые в мире была одомашнена лошадь, развивалась древняя культура коневодов степной зоны Евразии. Поэтому Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2018 года №150 «Музей мира и согласия» Министерства культуры и спорта РК был реорганизован с выделением из него «Государственного историко-культурного музея-заповедника «Ботай» Министерства культуры и спорта РК, - рассказал главный инспектор по охране и использованию историко-культурного наследия музея-заповедника «Ботай» Владимир Искрижицкий.

По его словам, с этого времени на древнем поселении начались комплексные охранные мероприятия. Был разработан проект по определению охранной зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного ландшафта. Проект выполнен в соответствии с Законом «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия Республики Казахстан». В результате проектных предложений общая территория памятника составила 173 га.

Граница его в юго-западной части ограничивается крутым берегом русла реки Иман-Бурлук, в северной и восточной частях распаханной полосой, огибающей лесные колки, нижняя граница памятника проходит по северной стороне оврага, ведущего к руслу реки Иман - Бурлук.

Для упорядочения и обозначения границ территории памятника и противопожарной безопасности проведена опашка грунта, дополнительно по периметру охранных зон установлены информационные таблички.

Кроме того, сотрудники музея - заповедника ежегодно проводят дополнительные охранно-спасательные мероприятия. К примеру, садят сосну и мелкий кустарник вдоль насыпи обрывистого берега реки Иман-Бурлук. Делается это для закрепления грунта и недопущения размыва талыми водами берега. В результате всех этих мер ландшафт памятника существенно изменился в лучшую сторону.

Таким образом, охранные мероприятия тоже имеют историко-культурный, экологический и просветительный смысл, способствующий популяризации Ботайской культуры.

Поселение Ботай — это не только важный археологический объект, но и символ культурного наследия Казахстана. Реализация охранных мероприятий требует комплексного подхода, включающего научные, правовые, экологические и просветительские аспекты. Только совместные усилия государства, научного сообщества и общественности позволят сохранить этот уникальный памятник для будущих поколений.