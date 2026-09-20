На последнем круге выложилась на максимум – Рината Султанова о «золоте» Азиады

Спорт
Дана Аменова
корреспондент

Спортсменка преодолела дистанцию за 36:23.72

Фото: НОК

Представительница команды Казахстана по велоспорту на шоссе Рината Султанова поделилась своими эмоциями после победы на Азиатских играх в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК  

Напомним, сегодня утром казахстанская велогонщица завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

«Гонка, конечно, была непростой. Это очень важное соревнование и для меня, и для моей страны. На первом и втором кругах я держала ровный темп и чувствовала себя хорошо. А уже на последнем круге выложилась на максимум. Перед гонкой все считали меня основной конкуренткой, поскольку в начале года я выиграла чемпионат Азии. Трасса тоже была очень интересной. Некоторые ее участки технически сложные: были подъемы и спуски, приходилось часто менять положение рук на руле и переключать передачи. Поэтому техническое мастерство также сыграло важную роль в этой гонке. Через два дня состоится групповая гонка. Там мы тоже постараемся сделать все, что в наших силах», – сказала она.

Также чемпионка Азиады добавила, что посвятила медаль своему мужу, сыну и родной стране и поблагодарила болельщиков за поддержку.

#золото #Азиада #НОК #Рината Султанова

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