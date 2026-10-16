На последнем рубеже

Статьи,Спорт
Алим Анапьянов

На 74-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни Александр Убыкин – легендарный голкипер алма-атинского «Кайрата» 70–80-х годов. В Высшей лиге чемпионата СССР он провел 207 матчей, а его надежная игра запомнилась многим болельщикам огромной страны. Завершив спортивную карьеру, Александр не расстался с футболом. Он продолжал служить любимому делу в качестве тренера вратарей, много лет работал в «Кайрате», а завершил трудовую биогра­фию в столичном «Байтереке».

фото из архива «КП»

Детство Александра прошло в Алма-Ате. Он рассказывал, что ему повезло: в начале 60-х годов дворовый футбол переживал настоящий расцвет. Мальчишки гоняли мяч на пустырях, во дворах – всюду, где было можно. В те времена обладатель китайских или вьетнамских кед считался среди детворы чуть ли не профессионалом. А поскольку у Саши таких кед не было, товарищи чаще отправляли его в ворота.

Пригодилось будущему голкиперу и другое увлечение. В свободное от учебы время он любил бросать теннисный мяч в стену и ловить его после отскока. Позднее понял, какую пользу приносили эти нехитрые упражнения: развивались реакция, быстрота движений, умение мгновенно оценивать ситуацию.

– Я его впервые увидел на стадионе «Локомотив», – рассказывал мне много лет назад первый тренер Александра Анатолий Гаврилович Калибердин. – Одиннадцатилетний Убыкин тогда удивил и меня, и моего коллегу Антона Матвеевича Рамко уверенными действиями­ в воротах. Мы поговорили с Сашей и зачислили его в ДЮСШ. Буквально через год он уже выступал за сборную Казах­стана на Кубке «Юности» в младшей возрастной группе.

В 1969 году Убыкину доверили защищать ворота сборной школьников рес­публики, которая успешно выступила на спартакиаде в столице Армении Ереване. Тогда целую группу талантливых казахстанских юношей заметили специалисты и пригласили на просмотр в Псков. Среди них оказались Александр Убыкин и Владимир Лихошерстных, впоследствии также выступавший за «Кайрат» и получивший от болельщиков прозвище Лихой.

Александру удалось закрепиться в составе местного «Электрона», выступавшего в классе «Б» союзного первенства. Здесь его способности оценил известный тренер Арсен Найденов, доверивший 17-летнему парнишке из Алма-Аты мес­то в основном составе команды мастеров. Через год клуб сменил название на «Машиностроитель» и стал выступать во Второй лиге чемпионата СССР.

Проведя в этой команде более двух лет, молодой голкипер отправился отдавать долг Родине. Его призвали в легендарный московский ЦСКА, где в ту пору блис­тал Владимир Астаповский. Александр понимал, что ему уготована роль второго номера, и сам попросился в ростовский СКА. Однако и здесь конкуренция была серьезной: ворота «армейцев» защищал опытный Лев Кудасов. Благодаря упорству на тренировках и огромному желанию играть Убыкин сумел потеснить признанного мастера и стать основным голкипером команды. Именно в составе ростовского­ клуба он узнал, что такое Высшая лига союзного чемпионата.

За успехами земляка внимательно следили в Казахстане. В 1976 году, когда Александр приехал домой в отпуск, к нему обратился Станислав Францевич Каминский:

– Не пора ли вам, юноша, вернуться в родные пенаты?!

Это было приглашение, от которого Убыкин не мог отказаться. Еще мальчишкой он мечтал играть за команду родного города. Поэтому предложение «Кайрата» принял с радостью. Как оказалось, вернулся практически навсегда. За долгие годы вместе с командой он познал взлеты и падения, радость побед и горечь поражений.

Свою первую игру за алма-атинский клуб Александр запомнил на всю жизнь. Дебютировал он в Перми против местной «Звезды». И надо же было такому случиться, что единственный мяч в его ворота забил земляк Бауыржан Баймухамедов, выступавший тогда за соперников. «Кайрат» уступил – 0:1.

Когда вечером Бауыржан появился в гостинице, где остановились кайратовцы, футболисты в шутку стали его пугать: «Не приезжай в Алма-Ату. Там тебя будут бить!» Конечно, все это говорилось в шутку. Баймухамедов впоследствии вернулся на родину и даже возглавлял национальную сборную Казахстана.

– Мы часто вспоминали с Баке тот гол, – рассказывал позднее Убыкин журналистам.

Из Перми «Кайрат» отправился в Кемерово, где предстояла встреча с местным «Кузбассом». В составе хозяев выступал настоящий гроза вратарей Виталий Раздаев. Именно ему довелось пробивать­ пенальти в ворота Александра.­ Но молодой голкипер проявил завидное хладнокровие и сумел отразить удар. Этот эпизод придал уверенности и ему, и партнерам. В итоге «Кайрат» победил – 2:1. Голы забили Борис Евдокимов и Владимир Шевчук.

Вратари в любом футбольном коллективе – особая каста. На их плечах лежит огромная ответственность, ведь именно голкипер зачастую остается последней преградой на пути мяча в сетку. В первые годы выступлений за «Кайрат» Александр делил место в воротах с Куралбеком Ордабаевым – мастером с необыкновенной­ реакцией и прекрасным умением выбирать позицию.

Между ними сложились настоящая вратарская солидарность и особое братство. Это был надежный тандем, позволявший тренерам не беспокоиться за последний рубеж обороны. Сегодня играешь ты, завтра – твой товарищ, но задача у обоих одна: сохранить ворота команды в неприкосновенности. Иметь двух равноценных голкиперов высокого класса – мечта любого наставника.

Во второй половине сезона 1980 года после травмы Куралбек Ордабаев завершил спортивную карьеру. И основной груз ответственности за последний рубеж «Кайрата» лег на плечи Александра Убыкина. В общей сложности восемь лет он оставался игроком под номером один в главной команде нашей республики. А это свидетельство не только большого мастерства, но и доверия партнеров, тренеров и, конечно, болельщиков.

Вся его жизнь была связана с футболом. Даже завершив игровую карьеру, Александр продолжал передавать молодым вратарям накопленные знания и опыт. А те, кому довелось знать его, играть или работать рядом, еще не раз вспомнят Зяху – так по-дружески называли его товарищи. Вспомнят его характер, надежность, преданность команде и слова, которые он любил повторять:

– Отступать некуда. Ты на последнем рубеже! Надо выстоять!

#Спорт #футбол #утрата #легенда #Александр Убыкин

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