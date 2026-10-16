На последнем рубеже
Алим Анапьянов
На 74-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни Александр Убыкин – легендарный голкипер алма-атинского «Кайрата» 70–80-х годов. В Высшей лиге чемпионата СССР он провел 207 матчей, а его надежная игра запомнилась многим болельщикам огромной страны. Завершив спортивную карьеру, Александр не расстался с футболом. Он продолжал служить любимому делу в качестве тренера вратарей, много лет работал в «Кайрате», а завершил трудовую биографию в столичном «Байтереке».