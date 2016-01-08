​На постоянном контроле

В поле зрения партийцев оказались вопросы диверсификации экономики, стабилизации финансового сектора, оптимизации бюджетных расходов, социальной поддержки населения региона.

Руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Куат Тумабаев акцентировал внимание соб­равшихся на реализации индикаторов предвыборной платформы партии.

– Важное направление деятельности исполнительной власти Восточного Казахстана – сохранение положительной динамики социально-экономического развития области, – подчеркнул он.

Инвестиционная политика в связи с поручением Главы государства ставится во главу угла, и строится она на основе тесного взаимодействия с международными институтами развития. Создан региональный Совет по привлечению инвесторов и улучшению инвестицион­ного климата с использованием принципа «единого окна». На сис­темной основе проводится работа по реализации крупных проектов совместно с Европейским банком реконструкции и развития. Налажено сотрудничество с приграничными регионами по продвижению товаров, производимых на территории Восточного Казахстана.

В рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» реализуются автодорожные проекты «Астана – Усть – Каменогорск» и «Алматы – Усть-Каменогорск», а также «Строительство первой очереди высоковольтной линии Экибастуз – Семей – Усть-Каменогорск» протяженностью 705 км. Запланированы строительство ТЭЦ-3 в городе Семее, Тургусунской ГЭС-2, ГЭС-3, ветровой электростанции Таинты в Уланском районе.

Таким образом, созданный региональный совет взял на себя функции драйвера экономического роста. На сегодня в инвестиционном порт­феле находится более 120 проектов на сумму свыше 154 млрд тенге, которые планируется реализовать с привлечением средств ЕБРР.

Отдельно затрагивался вопрос дошкольного образования, в частности, снижения очередности в детские сады. В прошедшем году завершено строительство 4 государственных и 22 частных детсада.

В рамках поручения Главы государства основное внимание уделяется инвестициям в человеческий капитал. Будет продолжена работа по реализации пилотного проекта в системе ТиПО. В модернизации профессионально-технического образования принимают участие 166 предприятий, являющихся партнерами вузов и колледжей региона.

На контроле членов политбюро партии находится реализация государственных программ – «Дорожная карта бизнеса-2020» и «Дорожная карта занятости-2020», жилищное строительство, модернизация в сфере ЖКХ. На сегодня поддержкой сервисных цент­ров по программе «ДКБ-2020» воспользовались более 6 тыс. начинающих предпринимателей.

На заседании политсовета обсуждалась также работа общественного совета по противодействию коррупции. За прошедший период заслушаны отчеты 78 руководителей государственных организаций по вопросам коррупционных правонарушений в образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве и других сферах деятельности региона.