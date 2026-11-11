Под председательством Ерлана Карина состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий и международного культурного сотрудничества.
В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений Администрации Президента и профильных государственных органов.
Особое внимание в ходе встречи было уделено реализации Астанинской декларации мира 2025 года. Участники также обсудили международное продвижение документов XXIV заседания Секретариата, включая Этический кодекс использования искусственного интеллекта в религиозной сфере, документ о роли религий в борьбе с изменением климата и Хартию прав ребенка с неизлечимым заболеванием.
Вице-Президент подчеркнул: укрепление международных позиций Съезда лидеров мировых и традиционных религий требует последовательной работы в межсъездовский период. Среди приоритетов Ерлан Карин назвал выполнение решений съезда и Секретариата, а также привлечение зарубежных партнеров к продвижению инициатив форума.
В повестку совещания также вошли подготовка к юбилейному, XXV заседанию Секретариата и IX съезду, кроме того, были обсуждены вопросы совершенствования работы Международного центра межконфессионального и межрелигиозного диалога.
Отдельно были рассмотрены аспекты международного культурного сотрудничества, включая подготовку мероприятий программы ИСЕСКО «Туркестан – культурная столица исламского мира 2027 года» и создание Центра тюркской цивилизации. Обсуждены вопросы, связанные с мавзолеем султана Бейбарса и Центром аль-Фараби в Дамаске.
По итогам совещания Вице-Президент дал ряд поручений по реализации решений съезда, подготовке предстоящих мероприятий и укреплению межведомственной координации.