Под председательством Ерлана Карина состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий и международного культурного сотрудничества.

фото с сайта akorda.kz

В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений Администрации Президента и профильных государственных органов.

Особое внимание в ходе встречи было уделено реализации Астанинской декларации мира 2025 года. Участники также обсудили меж­дународное продвижение докумен­тов XXIV заседания Секретариата, включая Этический кодекс использования искусственного интеллекта в религиозной сфере, документ о роли религий в борьбе с изменением климата и Хартию прав ребенка с неизлечимым заболеванием.

Вице-Президент подчеркнул: укрепление международных позиций Съезда лидеров мировых и традиционных религий требует последовательной работы в межсъездовский период. Среди приоритетов Ерлан Карин назвал выполнение решений съезда и Секретариата, а также привлечение зарубежных парт­неров к продвижению инициатив форума.

В повестку совещания также вошли подготовка к юбилейному, XXV заседанию Секретариата и IX съезду, кроме того, были обсуж­дены вопросы совершенствования работы Международного центра межконфессионального и межрелигиозного диалога.

Отдельно были рассмотрены аспекты международного культурного сотрудничества, включая подготовку мероприятий программы ИСЕСКО «Туркестан – культурная столица исламского мира 2027 года» и соз­дание Центра тюркской цивилизации. Обсуждены вопросы, связанные с мавзолеем султана Бейбарса и Центром аль-Фараби в Дамаске.

По итогам совещания Вице-Президент дал ряд поручений по реа­лизации решений съезда, подготовке предстоящих мероприятий и укреплению межведомственной координации.