​На повестке – модернизация

Модернизация инфраструктуры села



О ходе реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі» доложил заместитель Премьер-министра Роман Скляр, отметивший, что к решению вопросов развития сельских территорий предлагается подойти комплексно. В числе первоочередных мер – модернизация сельской инфраструктуры, которая будет осуществляться за счет действующих госпрограмм и мер поддержки предпринимательства.

На сегодня отобрано 3 477 сел с перспективным потенциалом развития, из которых 1 150 – опорные и 2 327 – спутниковые, включая 200 приграничных сел. Для них характерны ежегодная динамика роста численности и занятости населения, а также наличие высокой добавленной стоимости в сфере животноводства и растениеводства. К тому же они расположены вблизи крупных населенных пунктов, железнодорожных и автотранспортных путей.

На развитие этих сел, по предварительным расчетам, необходимо порядка 900 млрд тенге, 70% из которых (630 млрд тенге) предлагается выделить из республиканского бюджета, остальные 270 млрд тенге – из местных бюджетов.

В текущем году в 53 селах респуб­лики, где проживают около 700 тыс. человек, реализуются 452 проекта (на 30 млрд тенге) по ремонту и реконструкции социальной и инженерной инфраструктуры.

– Это только начало. Масштабная модернизация сельской инфраструктуры начнется во всех регионах страны. К предусмот­ренным 30 миллиардам тенге в 2020 году будут выделены дополнительно 50 миллиардов, – отметил заместитель Премьер-министра.

Предполагается также разработать проект республиканской «дорожной карты», на основе которой будут сформированы алгоритмы развития опорных и спутниковых сел, определены объемы и источники финансирования для каждого села.

– Всего к 2027 году общий объем­ финансирования проекта «Ауыл – Ел бесігі» совместно с программами развития АПК, «ДКБ-2020» и «Еңбек» составит более 2 триллионов тенге, – сообщил Роман Скляр.

Реализация проекта «Ауыл – Ел бесігі» рассчитана на 7 лет, в течение которых предстоит осуществить комплексную модернизацию социальных объектов, построить и отремонтировать более 7 тыс. км сельских улиц, полностью обеспечить жителей качественной питьевой водой, а также современными системами коммуникаций.

О ситуации в регионах в сфере развития сельских территорий доложили акимы Алматинской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областей.

Подводя итоги рассмотрения вопроса, Премьер-министр Аскар Мамин поручил внести предложения по увеличению финансирования проекта «Ауыл – Ел бесігі», пересмотреть перечень опорных и спутниковых сел с разбивкой по годам и необходимым объемам финансирования.

С учетом того, что порядка 70% расходов по инфраструктурным проектам будет финансироваться из республиканского бюджета, до конца текущего года следует подготовить обновленный вариант проекта «Ауыл – Ел бесігі» на 2020–2026 годы. Акиматам регионов поручено определить источники софинансирования остальных 30% мероприятий, привлечь внебюджетные средства, подготовить необходимую документацию и разработать планы развития для каждого опорного и спутникового сельского населенного пункта.

Новые стимулы для бизнеса

В текущем году завершается реа­лизация программы «ДКБ-2020». В связи с этим подготовлен новый проект программы, о содержании которой доложил Правительству министр национальной экономики Руслан Даленов.

Так, в программе «ДКБ-2025» сохранены цели и задачи, усо­вершенствованы инструменты поддержки, повышена их эффективность и доступность. Увеличен и размер кредитования оборотных средств – с 60 до 360 млн тенге, расширяется дос­туп к финансированию, для чего будут применяться меры субсидирования и гарантирования микрокредитов.

Как отметил министр, для реализации следующего этапа программы выделен 421 млрд тенге, что в 1,5 раза больше финансирования за предыдущие 5 лет. Ее итогом должно стать увеличение доли МСБ в ВВП до 35%, доведение доли обрабатывающей промышленнос­ти в структуре ВВП до 13,4%. В целом, как отметил Руслан Даленов, к 2025 году более трети объема экономики страны будет приходиться на МСБ, а к 2050-му – 50%.

О работе по обучению основам ведения бизнеса рассказал председатель правления НПП «Атамекен» Абылай Мырзахметов.

Обуславливая важность проделанных и предстоящих задач, глава Правительства подчеркнул, что госпрограмма «ДКБ-2020» доказала свою эффективность. На предстоящий пятилетний период планируется ввести встречные обязательства бизнеса по сохранению и увеличению рабочих мест, росту налогов и доходов. Премьер-министр поручил МНЭ до конца ноября обеспечить принятие «Дорожной карты бизнеса-2025», а до конца текущего года – комплекса нормативных правовых актов.

Правовые аспекты

По словам вице-министра юстиции Натальи Пан, в настоящее время на основе задач, определенных Президентом и стратегическими документами государства, сформирован План законопроектных работ Правительства на 2020 год. Предусматривается разработка 16 законопроектов, направленных на дальнейшее развитие системы соцобеспечения, физической культуры и спорта, контроля специфических товаров, жилищных отношений сотрудников специальных госорганов и военнослужащих, а также визуальной информации.

В частности, в предстоящем году предполагается разработка двух новых проектов законов – «О контроле специфических товаров» и «О растительном мире». Кроме того, будут разработаны и внесены в Парламент два законопроекта, вытекающие из Общенационального плана мероприятий по реализации Посла­ния Главы государства.

Министерством индустрии и инфраструктурного развития будет разработано 3 законопроекта, министерствами обороны, национальной экономики, иностранных дел, культуры и спорта, геологии и природных ресурсов, труда и социальной защиты населения – по 2, министерством финансов – 1.

Глава Правительства поручил Министерству юстиции совмест­но с отраслевыми госорганами уделить особое внимание качест­ву вносимых законопроектов.