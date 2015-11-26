Планом нации «100 конкретных шагов» планируется реализация шага 97 – расширение возможности граждан участвовать в процессе принятия решений через развитие саморегулирования и местного самоуправления; передача несвойственных государству функций в конкурентную среду и саморегулируемым организациям. Правительство станет компактным за счет сокращения несвойственных государству и избыточных функций.

Целью данного шага являются расширение возможности граждан участвовать в процессе принятия решений и совершенствование системы государственного управления путем передачи государственных функций в конкурентную среду и саморегулируемым организациям.

Одной из основных задач 97-го шага является установление качественного системного подхода и критериев передачи госфункций.

За два предыдущих года в конкурентную среду были переданы функции по техническому осмот­ру автомобилей, в Национальную палату предпринимателей РК – по организации и проведению конкурса на соискание премии Президента Республики Казахстан «Алтын сапа» и конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана», а также функция по содействию организации импорта и экспорта прав на использование произведений.

В ходе изучения международной практики был рассмотрен опыт США, где принят Закон об инвентаризации функций федеральных органов власти. На основании данного закона ежегодно определяются функции, не являющиеся однозначно государственными, которые могут быть реализованы частными компаниями. Далее: федеральные ведомства ежегодно представляют в административно-бюджетное управление Белого дома перечень передаваемых на аутсорсинг видов коммерческой деятельности. При этом не требуется проведение сравнительного анализа затрат. Но основании этого же закона заинтересованная сторона может в течение 30 календарных дней подать запрос для осуществления функции, указанной в перечне. В связи с чем администрация Белого дома ежегодно по предложениям федеральных ведомств формирует перечень функций, возможных к передаче в конкурентную среду через аутсорсинг.

В Германии, Великобритании, Франции государственные функции передаются саморегулируе­мым организациям, объединяю­щим субъектов предпринимательской и профессиональной дея­тельности, при наличии внутренних правил, стандартов, контроля и коллективной имущественной ответственности.

С учетом вышеуказанного международного опыта рабочей группой по формированию подотчетного государства в Мажилисе Парламента Республики Казахстан были определены подходы по передаче государственных функций в конкурентную среду и саморегулируемым организациям, которые одобрены на заседании Национальной комиссии по модернизации.

В целях координации работы различных ведомств предложено создать постояннодействующую комиссию с включением в ее состав депутатов Парламента, руководства центральных исполнительных органов, представителей общественных советов, НПП «Атамекен», ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» и других неправительственных организаций для определения перечня функций, передаваемых в конкурентную среду, по каждому гос­органу, выбора формы передачи функций (госзаказ, аутсорсинг, за счет средств услугополучателей, саморегулирование), анализа готовности конкурентной среды к осуществлению передаваемых госфункций с учетом регламентов, критериев цены и качества, а также для рассмотрения разработанных госорганами регламентов передачи госфункций, выработки системы мониторинга и контроля за переданными функциями.

Вместе с тем Министерство национальной экономики РК в 2016 году планирует внедрить методику функционального анализа госорганов, которая также позволит определить перечень госфункций для передачи в конкурентную среду. Данная методика будет направлена на систематический пересмотр компетенции госорганов путем ликвидации невостребованных и разграничения дублирующих функций, закрепления новых функций через призму стратегических целей и конечных результатов, а также передачи несвойственных функций в негосударственный сектор путем формирования оптимального их объема в каждом конкретном госоргане для установления роли государства и конкурентной среды как в отдельных сферах (отраслях), так и на разных уровнях административно-территориального деления.

Также в рамках реализации 97-го шага планируется стимулировать развитие саморегулируемых организаций и заинтересованность конкурентной среды в осуществлении госфункций путем проведения регулярных отраслевых слушаний с участием заинтересованных общественных и коммерческих организаций и организации соответствующих учебных курсов.

В ноябре т. г. приняты законы «О саморегулировании» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам саморегулирования», которые вводятся в действие в 2016 году.

Законом внедрен новый институт регулирования предпринимательской и профессиональной дея­тельности. Саморегулирование определяется как комплекс мер, направленных на самостоятельное регулирование физическими и юридическими лицами осуществляемой ими предпринимательской или профессиональной деятельнос­ти, основанной на добровольном или обязательном членстве в саморегулируемой организации.

Сегодня отдельные элементы саморегулирования присутствуют в действующей практике объе­динений аудиторов, оценщиков, нотариусов. На примере данных объе­динений можно убедиться в разновидности саморегулирования в зависимости от сферы деятельности, наличия особенных элементов корпоративного управления в каждом из них.

Закон «О саморегулировании» позволит внедрить эффективную форму контроля и исключить негативные аспекты государственного регулирования.

Кроме того, в рамках расширения участия граждан в процессе принятия решений через развитие местного самоуправления принят Закон РК № 387 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб­лики Казахстан по вопросам внедрения самостоятельного бюджета местного самоуправления» от 2 ноября 2015 года.

Так, с 2018 года предусмотрено на уровне сельского округа, аула, села, поселка, города районного значения внедрение самостоятельного бюджета местного самоуправления. В областных цент­рах и городах республиканского значения будут работать механизмы участия граждан в обсуждении проектов соответствую­щих бюджетов.

Таким образом, реализация вышеуказанных мер позволит расширить участие граждан в процессе принятия решений, сократить государственные функции, развить саморегулирование и местное самоуправление, снизить расходы государства и сделать Правительство компактным.