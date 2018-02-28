Казахстан предлагает разработать «дорожную карту» по реализации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС (СРПС). Об этом зая­вил министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов в ходе 16-го заседания Совета сотрудничества «Казах­стан – Евросоюз», состоявшегося в Брюсселе.

Подписанное в 2015 году соглашение уже ратифицировало большинство государств – членов Евросоюза, а также утвердил Европейский Парламент. Учреждены новые структуры взаимодействия – комитет сотрудничества в «торговой конфигурации», подкомитеты по таможенным вопросам, энергетике, транспорту, окружающей среде и изменению климата.

– Полное раскрытие потенциала СРПС соответствует интересам Казахстана, поскольку документ будет способствовать эффективной реализации всесторонней модернизационной стратегии Президента Нурсултана Назарбаева, – отметил Кайрат Абдрахманов.

Глава внешнеполитического ведомства проинформировал евро­пейских коллег о приоритетах политики Главы государства, обозначенных в Послании «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции». Казахстан предлагает странам Евросоюза принять активное участие в цифровизации промышленности, развитии транспортно-логистического сектора, модернизации АПК.

Как отметила казахстанская сторона, последовательная имплемен­тация Соглашения позволит сущест­венно нарастить объемы товарооборота в первую очередь за счет торговли высокотехнологичной продукцией, генерировать новые возможности для экономического роста и создания рабочих мест.

– В свою очередь, укрепление торгово-экономических связей неразрывно связано с обеспечением свободного передвижения граждан. В связи с этим объективно необходимым представляется скорейшее начало переговоров по облегчению визового режима, – сказал Кайрат Абдрахманов, выразив надежду, что процесс начнется уже в этом году.

Как отмечается в сообщении МИД РК, на полях заседания Совета сотруд­ничества «Казахстан – ЕС» в Брюсселе министр также провел ряд двусторонних встреч. В том числе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, Европейским комиссаром по международному сотрудничеству и развитию Невеном Мимицей, с группой членов Европейского Парламента под руководством главы делегации Европарламента по Центральной Азии Иветы Григуле. А также с заместителем Премьер-министра – министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом, министрами иностранных дел Мальты Кармело Абела и Ирландии Саймоном Ковени.

На встречах обсуждались вопросы международной и региональной повестки, различные аспекты сотруд­ничества Казахстана и в целом Центральной Азии с Евросоюзом, развитие межпарламентского взаимодействия (осенью 2018 года планируется проведение заседания комитета парламентского сотрудничества РК – ЕС), привлечение инвестиций.