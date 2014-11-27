Статьи На повестке – третий транзит Север – Юг Максут ИРЖАНОВ

На брифинге было озвучено, что сегодня в инвестиционном портфеле компании АО «Самрук-Энерго» насчитывается 14 проектов. Их реализация позволит решить вопрос дефицита электрической мощности и представить новые возможности для социально-экономического развития регионов страны на пути вхождения в число 30 развитых стран мира.



Говоря о развитии энергетической инфраструктуры в рамках новой экономической политики «Нұрлы жол», А. Саткалиев отметил, что энергетики очень ясно представляют и понимают своевременность, необходимость и насущность программы, объявленной Главой государства в своем Послании народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее».



Ускоренный рост инфраструктуры, опережающий рост электроэнергетики – именно эти факторы, по его мнению, будут способствовать стабильному росту экономики страны. Необходимо принимать во внимание все глобальные вызовы, которые стоят перед современным обществом. Это и необходимость увеличения генерации потребления, связанная с ростом глобального энергопотребления, и устойчивость использования различных видов топлива, и их баланс. Эти вызовы связаны так или иначе с процессами, которые происходят в мировой экономике в области новых и энергосберегающих технологий.



– В нашей стране предстоящая элект­рификация наиболее загруженных участков железнодорожных линий, а в будущем и полная электрификация транспорта диктует необходимость создания надежной электроэнергетической инфраструктуры. Главой государства был сделан особый акцент на необходимости строительства третьего транзита Север – Юг, который пройдет через Восточный Казахстан. Необходимость строительства этой линии обсуждалась на уровне технических экспертов достаточно давно, и теперь именно этому проекту дан реальный старт. Это новые возможности и новые перспективы, – сказал он.



6 из 14 проектов входят в Гос­программу ФИИР и Карту индустриа­лизации. Помимо традиционных источников электроэнергии компания активно вовлечена в развитие ВИЭ. В текущем году завершено строительство Ерейментауской ВЭС, которая станет основным объектом по энергоснабжению Международной выставки «ЭКСПО-2017».



В качестве примеров успешной работы АО «Самрук-Энерго» было сказано, что по основным видам производственной деятельности за 10 месяцев компания идет с выполнением намеченных планов по производству и реализации (сбыту) электроэнергии, общие доходы за 10 месяцев текущего года составили 189 млрд. тенге, увеличившись более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с приобретением 50% доли ТОО «Экибастузская ГРЭС-1». В целом за 2014 год компания планирует получить доход в размере около 260 млрд.тенге.

