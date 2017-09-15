​На повестке в Суде

В работе заседания приняли участие представители юридической общественности.

На заседании подведены итоги конкурса на занятие двух вакант­ных должностей судей Верховного суда, объявленного 21 июля 2017 года. Отобранные кандидатуры будут рекомендованы Президенту страны для представления в Сенат Парламента.

Также рекомендованы к освобож­дению от должностей 49 судей рес­публики и утверждены результаты одного года работы 42 лиц, впервые назначенных на должность судьи.

Наряду с этим были рассмотрены жалобы трех судей на решения Судебного жюри. По итогам рассмотрения 2 решения Судебного жюри признаны обоснованными, 1 решение – необоснованным.

Кроме того, сформирован кад­ровый резерв на должности председателя районного и приравненного к нему суда, председателя и председателей судебных коллегий областного и приравненного к нему суда, судьи и председателей судебных коллегий Верховного суда.

В ходе заседания также были обсуждены вопросы практического применения Кодекса судейской этики, принятого на VII съезде судей Республики Казахстан.

По итогам заседания советом приняты соответствующие решения и рекомендации.