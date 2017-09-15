Свежий выпуск
​На повестке в Суде
Леонид Соколов

В работе заседания приняли участие представители юридической общественности.

На заседании подведены итоги конкурса на занятие двух вакант­ных должностей судей Верховного суда, объявленного 21 июля 2017 года. Отобранные кандидатуры будут рекомендованы Президенту страны для представления в Сенат Парламента.

Также рекомендованы к освобож­дению от должностей 49 судей рес­публики и утверждены результаты одного года работы 42 лиц, впервые назначенных на должность судьи.

Наряду с этим были рассмотрены жалобы трех судей на решения Судебного жюри. По итогам рассмотрения 2 решения Судебного жюри признаны обоснованными, 1 решение – необоснованным.

Кроме того, сформирован кад­ровый резерв на должности председателя районного и приравненного к нему суда, председателя и председателей судебных коллегий областного и приравненного к нему суда, судьи и председателей судебных коллегий Верховного суда.

В ходе заседания также были обсуждены вопросы практического применения Кодекса судейской этики, принятого на VII съезде судей Республики Казахстан.

По итогам заседания советом приняты соответствующие решения и рекомендации.

Популярное

Все
Вор-карманник каждый день выходил на "работу" в автобусы Алматы (видео)
12-летний мальчик погиб на детской площадке в Рудном
Брошенных детенышей косули нашли в Павлодарской области
История одной симфонии повторилась спустя 250 лет в столице Казахстана
Популярный миф о кофе развеяла врач-сомнолог
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 июня
Казахстан занял неожиданное место в группе Лиги наций после первого тура
Токаев высказался о фактах оскорбительного отношения к госсимволам Казахстана
Применивших электрошокеры к казахстанским туристам сотрудников полиции уволили в Узбекистане
Флаг, герб и гимн Казахстана воплощают в себе мечты наших предков – Токаев
Чиновника оштрафовали почти на 30 миллионов тенге в Актау
Победителей номинации "Патриот года" наградили в Нур-Султане
Объявленный в розыск за хищение 1,1 млрд тенге предприниматель задержан в Алматы
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Пять человек насмерть отравились в Павлодарской области
"Группа мужчин избила сотрудников кафе в Талдыкоргане": полиция прокомментировала видео
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Неизвестная жидкость убила шестого человека в Павлодарской области
Пациентка ужаснулась состоянию коек в больнице в Акмолинской области – видео
Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 мая
Школьник разбился на мотоцикле в Алматинской области
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны

Читайте также

Свежий выпуск
Двигать науку вперед
Свежий выпуск
С размахом и на высоком уровне отпраздновали в республике М…
Свежий выпуск
Флаг – это святое!
Свежий выпуск
Юбилей с размахом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]