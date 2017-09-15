​На повестке в Суде

В работе заседания приняли участие представители юридической общественности.
На заседании подведены итоги конкурса на занятие двух вакантных должностей судей Верховного суда, объявленного 21 июля 2017 года. Отобранные кандидатуры будут рекомендованы Президенту страны для представления в Сенат Парламента.
Также рекомендованы к освобождению от должностей 49 судей республики и утверждены результаты одного года работы 42 лиц, впервые назначенных на должность судьи.
Наряду с этим были рассмотрены жалобы трех судей на решения Судебного жюри. По итогам рассмотрения 2 решения Судебного жюри признаны обоснованными, 1 решение – необоснованным.
Кроме того, сформирован кадровый резерв на должности председателя районного и приравненного к нему суда, председателя и председателей судебных коллегий областного и приравненного к нему суда, судьи и председателей судебных коллегий Верховного суда.
В ходе заседания также были обсуждены вопросы практического применения Кодекса судейской этики, принятого на VII съезде судей Республики Казахстан.
По итогам заседания советом приняты соответствующие решения и рекомендации.